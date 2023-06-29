醉男倒路邊遭輾爆頭亡！小黃運將聽怪聲下車一看　驚覺輾死人崩潰了





▲男子酒醉倒路邊，慘遭計程車輾爆頭慘死，運將因未注意車前狀況遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名吳姓男子深夜醉倒路邊，一名陳姓運將開車經過，沒注意到他便直接朝他頭部輾過，吳男當場爆頭慘死。法院審理時，認定吳男醉倒路邊為肇事主因，但陳男沒有注意車前狀況，也有過失責任，因此將陳男依過失致死罪嫌，判處4個月徒刑，緩刑2年。可上訴。

這起案件發生在2022年7月22日凌晨3時22分，陳姓計程車運將開車沿著中華路二段最外側快車道由南往北方向行駛，途中突然感覺輾到異物，便下車查看，沒想到卻驚見自己輾到人，嚇得趕緊報警，但警消趕抵現場時，遭輾的吳男早已沒了生命跡象，經搶救仍宣告不治。

案經法醫相驗，吳男血液檢出酒精濃度值245mg／dl，事發當時明顯為酒醉路倒，才遭到陳男輾過，造成左右肋骨多處骨折、顱骨骨折，導致低血容性休克及顱腦損傷死亡。

另外，車禍鑑定結果也顯示，案發當時天氣雨、夜間有照明、柏油路面濕潤、無缺陷、無障礙物、視距良好，客觀上並無不能注意的情事，陳男卻未注意車前狀況，才導致悲劇發生，雖吳男夜間醉倒路邊為肇事主因，但陳男也有過失責任。

法官審酌，陳男事後坦承犯行，並願意與吳男家屬達成和解，考量他有悔意且過去也沒有前科，最後依過失致死罪嫌，判他4個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年。全案可上訴。