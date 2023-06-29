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俄飛彈炸烏東餐廳11死　烏克蘭抓到「俄國間諜」最重判終身監禁

▲▼烏克蘭東部克拉莫托斯克市中心的里亞比薩餐廳（Ria Pizza）27日遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲里亞比薩餐廳是深受記者、援助人員、士兵歡迎的地方，遭俄軍飛彈炸毀。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭東部克拉莫托斯克一家餐廳27日遭飛彈擊中，造成至少11人喪命、60人受傷，罹難者包括年僅14歲的雙胞胎姊妹。依據烏克蘭安全部門最新說法，有一名男子在事發前數小時把餐廳影片發送給俄軍，認定此人是涉嫌參與襲擊事件的俄羅斯間諜，已將其逮捕，此人將被控叛國罪，最高可判處終身監禁。

綜合BBC、烏克蘭真理報等報導，這名落網男子是一間燃料運輸公司員工，拍攝餐廳影片給俄羅斯軍隊，提及這間餐廳有多受歡迎。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）28日晚間透過談話提到，烏克蘭安全部門與特種警察合作逮捕這名男子，此人將被控叛國罪，可能終身監禁，「每一名幫助俄羅斯恐怖分子摧毀生命的人都應該受到最嚴厲的懲罰。」

▲▼烏克蘭東部克拉莫托斯克市中心的里亞比薩餐廳（Ria Pizza）27日遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼烏克蘭東部克拉莫托斯克市中心的里亞比薩餐廳（Ria Pizza）27日遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

27日這起攻擊事件發生在市中心里亞比薩餐廳（Ria Pizza），此處是深受記者、援助人員、士兵歡迎的地方，但卻遭到俄軍飛彈攻擊，造成至少11人喪命、60人受傷，罹難者包括3名未成年人，分別是14歲雙胞胎姊妹尤莉雅阿克先琴科（Yuliya Aksenchenko）、安娜阿克先琴科（Anna Aksenchenko）以及一名17歲女孩。

克拉莫托斯克（Kramatorsk）是烏克蘭軍隊地區總部所在的前線城市，救援人員28日仍持續進行搜救。不過澤倫斯基指出，餐廳廢墟瓦礫堆下可能還會發現更多遺體。

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