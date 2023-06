32歲女假扮16歲女高中生　一年成功在「3學校就讀」真實模樣曝光

▲學校工作人員意外發現女高中生是成年女性假扮。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國麻薩諸塞州傳出一名成年女性假扮女高中生,還同時在當地3所不同高中就學而面臨刑事指控,女子真實身分近來曝光,為32歲的休伊特(Shelby Hewitt),其竟然還是一名社會工作者,若是偽造身分罪名成立將可能被判刑最高10年刑期。

位於麻州波士頓的高中English High School校方人員,6月幫化名為艾莉(Ellie Alessandra Blake)的休伊特辦理就學時察覺異狀,當時一名自稱是她父親的男子表示,女兒因為在上間學校被霸凌,所以需要臨時轉學。

PICTURED: Boston social worker, Shelby Hewitt, 32, charged with posing as a teenager https://t.co/jx78ehcYnF via @MailOnline