32歲女假扮16歲女高中生　一年成功在「3學校就讀」真實模樣曝光

▲學校工作人員意外發現女高中生是成年女性假扮。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國麻薩諸塞州傳出一名成年女性假扮女高中生，還同時在當地3所不同高中就學而面臨刑事指控，女子真實身分近來曝光，為32歲的休伊特(Shelby Hewitt)，其竟然還是一名社會工作者，若是偽造身分罪名成立將可能被判刑最高10年刑期。

位於麻州波士頓的高中English High School校方人員，6月幫化名為艾莉(Ellie Alessandra Blake)的休伊特辦理就學時察覺異狀，當時一名自稱是她父親的男子表示，女兒因為在上間學校被霸凌，所以需要臨時轉學。

PICTURED: Boston social worker, Shelby Hewitt, 32, charged with posing as a teenager https://t.co/jx78ehcYnF via @MailOnline — PITTBOSS (@JPPITTBOSS) June 29, 2023

校方人員擔心，少女可能是被男子強行帶走，或是捲入父母親監護權問題所以進行調查，結果意外發現她偽造文件，於2022年9月7日至2023年6月14日期間，在波士頓市3間高中就讀。

當局27日正式向波士頓法院對休伊特提出刑事訴訟，指控包含偽造身分和詐欺等6項罪名，不過目前尚未將她拘捕，也未對外公布她為何偽造身分就讀高中的原因。

事件曝光後，讓許多學生與家長震驚，有學生表示，「我一直以為她只有16、17歲，因為她是這樣告訴我的，而且她數學很好，我們時常去找她請教功課」，不過也有學生認為她的穿著打扮看起來就很老。一名家長則表示，「她為什麼要這樣做？她這樣能獲得什麼？整件事情都讓人不安」。