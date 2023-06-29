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南韓尹錫悅政府首波內閣改組　「舉重女神」獲任文體部副部長

▲▼過去曾在奧運、亞運、舉重視界錦標賽獲得「大滿貫」的南韓舉重選手張美蘭，獲尹錫悅政府任命為文體部副部長。（圖／達志影像／美聯社）

▲過去曾在奧運、亞運、舉重視界錦標賽獲得「大滿貫」的南韓舉重選手張美蘭，獲尹錫悅政府任命為文體部副部長。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓尹錫悅政府迎來新一波的人事異動！南韓總統辦公室今（29）日上午公佈內閣改組名單，為去年尹錫悅政府上任以後的首波內閣改組，更換統一部長以及其他政府部門副部長的人選，其中號稱南韓「舉重女神」的張美蘭獲提拔擔任文化體育觀光部副部長，她過去曾在3屆奧運為南韓獲得金、銀、銅牌。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，南韓總統辦公室秘書事長金大棋29日上午公佈新一波的內閣改組名單，隨著原先的統一部長權寧世有意參選明年4月的國會議員選舉（總選）、並向總統辦公室建議實施內閣改組，尹錫悅終於決定實施第一波的改組，其中曾在李明博政府擔任青瓦台統一秘書官的金暎浩被指定接下統一部長的職位。

金暎浩目前是誠信女子大學政治外交學系教授，過去曾在李明博政府時期擔任青瓦台統一秘書官、外交部人權大使，今年2月還曾擔任統一部統一未來計畫委員會委員長，研究統一政策中長遠期計畫，是一位精通國際政治、統一政策（南北韓）的專家，學界普遍認定他對北韓（朝鮮）的態度相當強硬。

金暎浩曾在文在寅政府時期呼籲，應該在北韓最高領導人金正恩面前公開討論北韓人權議題。

至於被尹錫悅政府指定擔任文化體育觀光部（以下簡稱文體部）第2次長的張美蘭，其過去是南韓舉重項目的國家代表選手，曾在2004年雅典奧運奪下銀牌、2008年北京奧運奪下金牌、2012年倫敦奧運奪下金牌、2010年廣州亞運奪下金牌，而在世界舉重錦標賽也曾奪下4面金牌。

張美蘭曾於2010年在京畿道高陽市開辦「張美蘭體育館」，在南韓體育史上劃下嶄新的一頁，目前在龍仁大學體育學系擔任教授，此次獲尹錫悅政府提拔為文體部副部長，轉變為掌管南韓體育事務的行政官僚，算是相當令外界感到震驚、同時卻又耳目一新的內閣改組。

南韓總統辦公室高層表示，「在奧運、亞運、世界舉重錦標賽奪下大滿貫，這需要投入多少努力，還要實施自我控管？張美蘭透過擔任大學教授培育後輩，兼備現場經驗和理論，盼此次內閣改組能在體育界颳起新氣象。」

另外，尹錫悅政府還指名從事檢察官、律師長達近40年的金洪一擔任國民權益委員長；而企劃財政部、科學技術情報通信部、農林畜產食品部、國土交通部、海洋水產部的副部長也面臨內閣改組。

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