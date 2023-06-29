深信亂倫可致富！爸爸硬上女兒「9年產7嬰」　一出生就悶死埋屍

▲ 魯迪供稱他聽信靈媒說法，為了致富和女兒亂倫殺嬰，屍體埋在河岸邊空地。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼中爪哇省發生一起離譜事件，一名父親聽信靈媒說法，為求致富和女兒做愛，9年來亂倫產下7個孩子，每一胎都是一出生就被悶死，直到附近居民接連發現嬰兒骨頭，才揭發他的恐怖犯行。

根據當地《羅盤報》，中爪哇省班尤馬縣（Banyumas）2名清潔工16日在河岸邊的空地發現一具嬰兒骨頭，幾天後竟又發現3具。警方獲報後展開調查，並逮捕涉嫌殺嬰的57歲男嫌魯迪（Rudi）。

警方27日在記者會上說明，魯迪落網後承認，2011年搬到中爪哇省後遇見一名靈媒，對方建議他，若想變得富有就必須和自己的親生小孩亂倫，且生下的孩子必須殺死後埋葬。

魯迪因此不顧26歲女兒意願，強行與她發生性關係，2013至2021年間一共生下5男2女，每一胎出生後都被魯迪以布蓋住頭部悶死，且他的妻子也知情，但魯迪對妻子和女兒下封口令，要求她們不能告訴任何人，甚至持彎刀威脅。

警方仍在調查魯迪是否有其他共犯，以及有關靈媒的說法是否屬實，或者只是他捏造的動機，並持續搜索其餘3具嬰兒屍骨。一旦被定罪，魯迪最重可能面臨終身監禁或死刑。