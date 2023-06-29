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德州8死槍擊！英勇警「一人狂射」直接擊斃槍手　第一視角影片曝光

▲美國一名警察在槍擊案現場與槍手發生火力對峙（約從3分15秒開始）。

記者張寧倢／編譯

美國德州一座大型暢貨中心先前發生8人死亡的大規模槍擊，警方28日公布隨身攝影鏡頭拍到的5分鐘影片，一名警察獲報抵達現場後，原本在停車場安撫兩名孩童，結果突然聽到一連串槍聲，他一面呼叫支援一面跑向聲音來源，朝著槍手連續開槍，最終槍手當場遭他擊斃，火力對峙場面相當驚險。

▲▼美國德州警察開槍擊斃槍手。（圖／翻攝自YouTube）

▲美國德州警察追擊槍手，驚險畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube，下同）

根據CNN報導，這起槍擊案發生在德州科林郡（Collin County）艾倫市（Allen），現年33歲男性槍手加西亞（Mauricio Garcia）於當地5月6日持AR-15半自動步槍在Allen Premium Outlets隨機掃射，造成包含2名小學生在內共8人死亡，另有7名傷者被送醫，其中包含一名5歲幼童。

▲▼美國德州警察開槍擊斃槍手。（圖／翻攝自YouTube）

▲這名警察最初遇到民眾還出言安撫，下秒瞬間傳來恐怖槍聲，母子三人急忙避難。

警方28日公布現場一名警察的隨身密錄器影片，時長約5分半鐘，警察最初在停車場遇到母子三人，他安撫孩子們乖乖上車、繫好安全帶，不到幾秒後突然傳出連續槍聲，他立刻呼叫支援警力並回到車上拿出一把步槍，一邊大喊警告人們離開現場，一邊跑向槍聲來源。

當這名警察靠近槍響處時，無線電通報他有一名犯下大規模槍擊的槍手，他大喊著要求槍手主動放下武器，並回報「我跑經過了傷者」、「我正在盡可能地快速移動」。他氣喘吁吁，最後在近處停下腳步，朝著槍手連續開火，「警察開槍，我把他擊倒了。」他繼續一邊射擊，同時試圖接近槍手，最終確認槍手中彈倒地。從另一個方向靠近的警察則說，「他死了。」

▲▼美國德州警察開槍擊斃槍手。（圖／翻攝自YouTube）

▲警察最終停下腳步朝槍手連開多槍。

這段影片是在大陪審團27日舉行聽證會後公布的，當天聽證會裁決這名擊斃槍手的警察屬於正當使用武力，不須受罰。此前，目擊者表示，當槍聲響起，消費者和店員都衝進儲藏室躲藏，後續執法人員清理現場時，部分人在原地躲避了長達2小時。

槍手加西亞是一名前美國陸軍，大約15年前因心理健康因素被除役，有消息人士稱他可能是受到右翼極端主義影響。報導指出，他攜帶了8把槍枝前往犯罪現場，3把帶在身上、5把放置於車內，所有武器都是合法購得，但大多都是從私人賣家取得，這意味著他購槍前不需通過聯邦背景調查，且據稱他並不是在犯案前倉促大量購買槍枝。

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