美航空起落架未開啟！全機乘客「防撞姿勢」急迫降　機上畫面曝光

▲飛機準備緊急迫降,全機乘客保持防撞姿勢。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

美國達美航空(Delta)一架客機28日在降落時,前起落架未正常開啟,整架飛機緊急降落時用力撞向地面,而從曝光的畫面可以看到,機上乘客全都保持迫降時的防撞姿勢,場面看起來十分緊張,所幸未造成任何人員傷亡。

JUST IN - Video from inside Delta flight 1092 plane that landed with broken nose gear “up” at Charlotte Douglas International Airport pic.twitter.com/iZ6fYr60TD

根據《紐約郵報》報導,達美航空一架波音717客機28日從喬治亞州的亞特蘭大起飛後,由於前起落架未正確打開,因此飛機緊急在北卡羅萊納州的夏洛特道格拉斯國際機場(Charlotte Douglas International Airport)迫降,而當時機艙內的畫面也在推特曝光。

從乘客錄下的影片可以看到,當時飛機正接近機場跑道,而全機的乘客都採取膝蓋併攏、頭靠前座的「防撞姿勢」等待飛機迫降。拍攝影片的乘客表示,「情況沒有很糟,飛機刮了地面一下,接著滑行後停了下來。」

So Thankful for God’s protection today. I was seat 1B. @CLT Airport as @Delta flight 1092 safely lands without landing gear extended. Kudos to the skilled pilots and crew for their quick response and ensuring the safety of 96 passengers on board. #DL1092 #SafeLanding pic.twitter.com/YNnDjlROvE