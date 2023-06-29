　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美航空起落架未開啟！全機乘客「防撞姿勢」急迫降　機上畫面曝光

▲▼起落架未開！乘客「防撞姿勢」迫降畫面曝。（圖／翻攝自推特）

▲飛機準備緊急迫降，全機乘客保持防撞姿勢。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

美國達美航空（Delta）一架客機28日在降落時，前起落架未正常開啟，整架飛機緊急降落時用力撞向地面，而從曝光的畫面可以看到，機上乘客全都保持迫降時的防撞姿勢，場面看起來十分緊張，所幸未造成任何人員傷亡。

根據《紐約郵報》報導，達美航空一架波音717客機28日從喬治亞州的亞特蘭大起飛後，由於前起落架未正確打開，因此飛機緊急在北卡羅萊納州的夏洛特道格拉斯國際機場（Charlotte Douglas International Airport）迫降，而當時機艙內的畫面也在推特曝光。

從乘客錄下的影片可以看到，當時飛機正接近機場跑道，而全機的乘客都採取膝蓋併攏、頭靠前座的「防撞姿勢」等待飛機迫降。拍攝影片的乘客表示，「情況沒有很糟，飛機刮了地面一下，接著滑行後停了下來。」

此航班共載有96名乘客，另外還有2名機師和3名空服人員，所幸飛機迫降後沒有傳出傷亡；另外一名乘客吉布斯（Gary Gibbs）也分享了降落後的畫面，只見所有乘客都冷靜地從機上走下來，情況相當和緩。

達美航空也在聲明中指出，這種故障情況相當少見，但機組人員在專業培訓之下，協助乘客安全降落，「沒有什麼比客戶和員工的安全還重要。」目前機場人員已經將飛機移至安全地點，等待進一步調查。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
她爆「范范6棟房子出租」　驚人起底！身價破億
周玉蔻開砲范瑋琪：一家假貨
范瑋琪「懷孕只出5次門」打臉了！IG證據被挖　這些明星全是證
快訊／新中橫2天2度坍方！巨大落石擋路中　阻斷雙向交通
滴酒不沾？　網秒曝黑人12年前婚宴片
受害女公開「證據相簿」！　NONO摸腿調情：妳是我的
快訊／下班注意！　15縣市豪大雨特報
快訊／陳修將打死22歲小三　家屬求償千萬「結果出爐」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

《國家地理》雜誌解雇最後一批專職撰稿人　書報攤將不再販售

失業怒殺人資主管！　工程師被炒「槍殺3女洩憤」判終身監禁

陸女在日本無照替人「打豐胸針」！　患者胸痛才知是密醫

他用除草機「割斷GG」大噴血亡！　連股動脈也被切斷

倫敦地鐵1男持刀「倒臥月台死亡」　乘客目睹血腥場面驚逃：快跑

忍淚嫁女兒！爸真心話逼哭人　對新郎說「若不愛了帶她回我身邊」

不顧家人反對結婚　準新娘訂婚典禮被表弟「榮譽處決」中多刀身亡

南韓豪雨出現首例罹難者　她為「關水門」遭河水沖走！首爾開始降雨

浴缸堆10多袋屍塊！　日女「分屍7旬老母」：當靈媒的必要修行

加州211人列車與卡車相撞　3節車廂脫軌15人受傷

美游泳教練籲別買藍色泳衣　孩實測穿上「與水融為一體」

李多慧貼心彎腰幫趕蟑螂！ 落地亂竄...和隊友嚇壞奔逃

婚宴沒有炸湯圓！她衝去買　賓客每人夾1份：有它才完整

陳零九「借卸妝油」：都跟小賴借XD　互動女生「妳情我願」不怕MeToo

大牙握3有利關鍵 律師：恐被判5年｜20230628ET午間新聞

被客Cue跳Queencard　變臉師賣力熱舞超熟練

許聖梅曝提到陳建州驚恐陰影：范范生氣｜20230628 ET午間新聞

打遊戲被雨棚水淋整身！　手機直接GG友一旁笑翻

李多慧從「中職跳回韓職」　樂天女孩人氣旺嗨翻釜山

Ella「狂甩頭撫摸」：跳成辣妹　合體孟佳《Bad Girl Good Girl》

《國家地理》雜誌解雇最後一批專職撰稿人　書報攤將不再販售

失業怒殺人資主管！　工程師被炒「槍殺3女洩憤」判終身監禁

陸女在日本無照替人「打豐胸針」！　患者胸痛才知是密醫

他用除草機「割斷GG」大噴血亡！　連股動脈也被切斷

倫敦地鐵1男持刀「倒臥月台死亡」　乘客目睹血腥場面驚逃：快跑

忍淚嫁女兒！爸真心話逼哭人　對新郎說「若不愛了帶她回我身邊」

不顧家人反對結婚　準新娘訂婚典禮被表弟「榮譽處決」中多刀身亡

南韓豪雨出現首例罹難者　她為「關水門」遭河水沖走！首爾開始降雨

浴缸堆10多袋屍塊！　日女「分屍7旬老母」：當靈媒的必要修行

加州211人列車與卡車相撞　3節車廂脫軌15人受傷

大同董事會通過副董吳振隆兼尚志資產董座　執副沈柏延升任總座

快訊／萬華食品加工廠男員工倒臥味噌槽　送醫搶救不治

「2人只能留1個」男思覺失調殺病友　內褲勒頸奪命...重判9年10月

超凶正妹穿「緊身校服」拍照挨轟！真實身分曝　IG有20萬人追蹤

獨／今下午有「無人機闖入桃機」　暫時關閉跑道6分鐘！1航班延誤

《國家地理》雜誌解雇最後一批專職撰稿人　書報攤將不再販售

群聯新進員工涉違反營業秘密　公司澄清：員工個人行為「僅配合調查」

先探／鞋業復甦了嗎？先看指標股

路口禮讓行人新制出爐　駕駛小心荷包...過馬路別滑手機

陸75名官員參加台北旅展被擋　陸委會：「必要性、急迫性」不充分

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

國際熱門新聞

快訊／泰坦號「疑似人體遺骸」找到了

好市多祭1招打擊「共用會員卡」！

泰坦號深海內爆「5人恐瞬間變肉醬」

瓦格納首腦瀕「半瘋狂狀態」　白俄總統曝斡旋過程

遭家人「放血排毒」治感冒！10歲童死亡

日壽司郎屁孩超慘現況曝！　被函送檢方偵辦

冷凍庫太吵被工友關掉　3千萬研究毀了

泰坦號碎片近照曝！　發現疑似人體遺骸

紐約設置吸毒工具販賣機　上線第首日就拿光

42歲男胃痛就醫！檢查竟是「懷孕陽性」醫陷驚慌

自慰害她被判6年！　這國女性持有性玩具就犯法

監獄暴動46死　軍警鎮壓挖出海量槍枝

新郎死在婚禮上　她升格人妻10分鐘變寡婦

俄國末日將軍早知瓦格納要兵變　克宮回應

更多熱門

相關新聞

11歲童要求再玩一下　寵物犬突然害翻車身亡

11歲童要求再玩一下　寵物犬突然害翻車身亡

美國西維吉尼亞州發生一起離奇車禍事件，一名11歲男童與哥哥們一起搭車出遊時，同車的寵物犬突然跳下座位，剛好踩到油門，導致車子加速前進後翻覆，救援人員趕到現場時發現男童已經死亡，車上另外2人受傷送醫。

WSJ：中國氣球使用美製設備　可蒐集影像

WSJ：中國氣球使用美製設備　可蒐集影像

德州8死槍擊！警「一人狂射」直接擊斃槍手

德州8死槍擊！警「一人狂射」直接擊斃槍手

美「體操女王」慘遭性侵　消失2年即將回歸

美「體操女王」慘遭性侵　消失2年即將回歸

32歲女假扮高中生在3學校就讀　模樣曝光

32歲女假扮高中生在3學校就讀　模樣曝光

關鍵字：

達美航空飛機迫降北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

黑人告大牙求償1000萬！金主出現了「費用哥來出」

黑人回應性騷「8hrs驚天改口」！網揪出1異常舉動

快訊／吳慷仁3字回應了！爆W姓男星亂搞男女關係

「W姓大咖男演員」遭匿名指控劈腿！

郭源元「遭黑人侵犯前合照曝光」！

《黑澀會》詩亞突PO全黑圖！

快訊／吳慷仁2度發聲！反擊遭影射約砲

陳建州再反駁：莫須有的指控

NONO再爆「從沒戴過套」硬上芳療師！

黑范民生社區豪宅真賣了！　打9折5208萬脫手

NONO最新犯行曝光！

30萬抖音正妹私密片遭外流！本人認了報警

郭源元前經紀人心疼發聲

黑人侵犯「案發辦公室曝光」！郭源元精準指認1陳設

黑人下手對象「都有2共同點」！大牙郭源元全符合

更多

最夯影音

更多
美游泳教練籲別買藍色泳衣　孩實測穿上「與水融為一體」

美游泳教練籲別買藍色泳衣　孩實測穿上「與水融為一體」
李多慧貼心彎腰幫趕蟑螂！ 落地亂竄...和隊友嚇壞奔逃

李多慧貼心彎腰幫趕蟑螂！ 落地亂竄...和隊友嚇壞奔逃

婚宴沒有炸湯圓！她衝去買　賓客每人夾1份：有它才完整

婚宴沒有炸湯圓！她衝去買　賓客每人夾1份：有它才完整

陳零九「借卸妝油」：都跟小賴借XD　互動女生「妳情我願」不怕MeToo

陳零九「借卸妝油」：都跟小賴借XD　互動女生「妳情我願」不怕MeToo

大牙握3有利關鍵 律師：恐被判5年｜20230628ET午間新聞

大牙握3有利關鍵 律師：恐被判5年｜20230628ET午間新聞

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面