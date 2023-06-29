南韓年齡新制上路「全民變年輕1至2歲」　廢除傳統虛歲制

▲南韓正式廢除虛歲年齡，未來法規與行政單位在年齡計算上統一以「周歲」計算。（圖／CFP）

實習記者任庭儀／編譯

南韓年齡計算方式非常複雜，包括虛歲、周歲、實歲3種計算方式，並在不同制度、系統中混合使用，常常讓民眾頭痛不已。不過自28日起，南韓正式廢除虛歲計算法，採用國際標準，全國民都忽然變年輕1至2歲。

綜合路透社、BBC報導，南韓日常生活使用虛歲計算法，嬰兒自出生那一刻就被視為1歲，而每過元旦又增加1歲，因此如果是12月31日出生的孩子，剛出生2天就已經2歲了。東亞國家像是中國、日本，甚至北韓都在幾十年前取消這種計算方式，唯獨南韓沿用至今。

過去政府在法律、行政、日常生活領域混用3種年齡計算方式，經常引起爭端讓民眾頭痛不已，像是退休年齡、疫苗施打資格、政府補助政策等，造成許多不必要的社會和經濟成本。

直到去年12月總統尹錫悅上任，才立法廢除傳統虛歲制，並於28日開始全面採用國際標準，未來法規與行政單位在年齡計算上統一以「周歲」計算。法務部26日在新聞發布會上表示，「因年齡計算方式引起的法律糾紛、投訴和社會混亂將大幅減少。」

據悉，南韓有3種年齡計算方式，分別是「韓國年齡」（한국나이、세는 나이，即虛歲，從出生那一刻起即為1歲）、周歲（만 나이，今年減去出生年，從生日開始計算）、實歲（연 나이，今年減去出生年即可），如今虛歲制度已走入歷史。