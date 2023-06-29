拜登臉上現「2道壓痕」　白宮證實：用呼吸器治療睡眠呼吸中止症

▲ 拜登臉頰出現一塊壓痕。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登28日露面時，臉頰兩側都出現明顯壓痕。白宮隔天證實，他最近開始使用呼吸器治療睡眠呼吸中止症，代表壓痕是呼吸器背帶造成，也讓他的健康問題再度引發關注。

根據CNN，白宮發言人貝茨（Andrew Bates）29日說明，「總統2008年的體檢報告就顯示他的睡眠呼吸中止症病史。他昨晚使用持續正壓呼吸器（CPAP），而這對有這項病史的人來說很常見。」知情官員也透露，拜登近幾周開始使用該設備改善睡眠品質。

▲ 拜登臉頰左右二側都有呼吸器背帶留下的痕跡。（圖／達志影像／美聯社）

現年80歲的拜登是美國史上最高齡總統，28日上午飛往芝加哥出席活動以前，在白宮南草坪被媒體捕捉到臉上的壓痕。

根據他2008年擔任副總統時的體檢報告，他的睡眠呼吸中止症反覆出現。白宮醫師2019年公布的醫療紀錄也顯示，拜登有阻塞性睡眠呼吸中止症狀，但在鼻竇及鼻道手術後明顯改善。

睡眠呼吸中止症是一種睡眠障礙，患者睡眠中呼吸會反覆停止又開始。美國醫學會（AMA）數據顯示，美國約有3000萬人患有這項疾病。另據美國國家衛生院，CPAP會在人睡覺時以溫和氣壓保持呼吸道暢通。