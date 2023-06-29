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28歲毒蟲長期亂倫親媽！煮飯煮一半拖臥室硬上　還企圖性侵妹妹

▲桃園市1名男子從2020年10月至2021年6月間，無視年僅14歲繼女反抗，前後共計10次對其撫胸摸下體與性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲男子長期與母親亂倫。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者王佩翊／綜合報導

印尼一對母子檔被家人揭發扭曲關係，兩人自男方就學時起就多次亂倫發生性關係，甚至還染上毒癮，當地非政府組織獲報後，隨即介入，並將兩人隔離。然而經過調查後才發現，男子甚至曾試圖對妹妹也伸出狼手，因為覺得比跟媽媽「更舒服」，所幸最終未能得逞。

根據《中國報》報導，西蘇門答臘省一名28歲男子近日被家人舉報長期吸毒，且與母親亂倫。他在聲明中坦承，自己從學生時期就開始吸毒，並就此染上毒癮，而他有一天在廚房幫母親做飯時，突然獸性大發，把當時年僅30多歲的母親拖進臥室內性侵。

▲▼廚房。（圖／CFP）

▲男子在廚房獸性大發，將母親拖到臥室。（圖／CFP）

男子表示，當時家中除了他們兩人以外，就沒有其他人。由於男子的母親並沒有阻止兒子的行為，因此他開始食髓知味，長期將母親當作洩慾工具。直到家人將兩人的不正當關係通報非政府組織後，該組織才介入，並將母子兩人隔離。

協助處理此案的非政府組織表示，男子疑似是因為長期吸食毒品導致精神出現問題，才會做出這樣的犯罪行為。而男子除了與母親發生性關係外，還曾經企圖性侵妹妹，因為他覺得跟妹妹發生性關係可能會比跟媽媽「更舒服」，但在妹妹的強烈抵抗下，最終未能得逞。

當事母子檔目前已經被隔離，而當地警方發現此案後，也隨即立案調查。

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