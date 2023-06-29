「泰坦號」殘骸近照曝！發現疑人體遺骸　解體碎片打撈上岸

記者張靖榕／綜合外電報導

載有5人的鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」（Titan）18日下潛後失聯，22日發現殘骸並推估因「內爆」造成內部5人全數罹難。經過一周，泰坦號殘骸於28日上午被打撈上岸，起出大片碎片與纏有電線的船體部位，美國海岸防衛隊更指出，發現疑似人體遺骸，相關結果正待進一步分析。

▲泰坦號近照。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外電報導，本此海底搜尋任務由Pelagic Research公司執行，藉由加拿大「地平線北極號」船隻載運遙控潛水器在北大西洋鐵達尼號沈船處附近，下潛至海底搜尋「泰坦號」殘骸。

Debris and presumed human remains from the Titan submersible have been recovered and returned to land, the U.S. Coast Guard announced Wednesday, nearly a week after a search-and-rescue operation ended and the vessel’s five passengers were presumed dead. https://t.co/6NJiKLON93 pic.twitter.com/YGo9xmwuMO — The New York Times (@nytimes) June 28, 2023

▼泰坦號爆解成碎片。（圖／達志影像／美聯社）

周三（28日）打撈上加拿大紐芬蘭港口的殘骸部件，有些可見大量電線和安裝在船體上的零部件，包括設計用於海床著陸的金屬墊木等。海岸防衛隊其中一名專家先前表示，藉由分析尋回的殘骸，可能可以找到有關事發原因的重要線索，而且船上可能保有電子數據。

泰坦號的殘骸在水下3810公尺處被發現，相對位於鐵達尼號沈船處約488公尺遠的海床上。

▲▼殘骸吊上岸時，已用防水布遮蓋。（圖／路透社）

小型觀光潛水器「泰坦號」並未在美國當地接受註冊，且也沒有在監管安全的國際機構註冊，因此部份專家質疑泰坦號的設計，尤其是在安全問題上缺乏外部專家認證，包括其在製造時所使用的材質、泰坦號非常規的外型，這導致泰坦號必須比其他潛水器承受更重的水壓。

泰坦號使用碳纖維複合材料，且其船體號稱是專為機組人員和乘客設計的細長艙室，這與過往傳統上使用全鈦結構、球型艙室的潛水器不同。