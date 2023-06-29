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路透民調：65％美國人挺軍援烏克蘭　對中國展示保護盟友決心

▲受訪美國人中，過6成支持軍援烏克蘭。（圖／達志影像／美聯社）

▲受訪美國人中，過6成支持軍援烏克蘭。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓28日綜合外電報導

根據路透社／易普索民調，大多數美國人支持軍援烏克蘭抵禦俄羅斯，並認為這類援助將向中國等敵手展示，美國決心保衛自身利益及盟友。

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）進行全美網路民調，收集1004名美國成人的意見回饋，包括400名民主黨人及383名共和黨人，衡量精確度的指標信賴區間約為4個百分點。

這份民調顯示，美國人支持軍援烏克蘭的比例大幅攀升，這次受訪者中有65%贊成這項作法，高於5月民調時的46%。

根據這份民調，有81%的民主黨人、56%的共和黨人及57%的獨立選民，支持美國向烏克蘭提供武器。

這份民調發現，有76%的美國人相信，向烏克蘭提供援助將向中國及其他敵手展示，美國有「意願及能力保護我們的利益、我們的盟友及我們自身」。

此外，這份民調也顯示，對於明年美國總統大選，大多數美國人更可能支持有意繼續軍援烏克蘭及擁護北大西洋公約組織（NATO）的候選人。

前美國駐烏克蘭大使泰勒（William Taylor）指出：「這無疑強化了（美國總統）拜登全力以赴的決定。共和黨參眾兩院領導層也將受到鼓舞。」

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