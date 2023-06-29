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布林肯：美國支持台灣可採「必要手段」　端看中國怎麼做

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

▲美卿布林肯表示美方並未圍堵中國。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約28日專電

針對中國近年加強對台脅迫，美國國務卿布林肯今天說，美方依台灣關係法支持台灣，確保美國可以必要手段協助台灣自衛，這項政策「很大部分也取決於北京做了和沒做什麼」。

美國總統拜登上任後曾4度表明美軍會在中國動武時馳援台灣，白宮官員事後都澄清美國對台政策不變。布林肯（Antony Blinken）重申，美國持續奉行基於美中三個聯合公報、台灣關係法及對台六項保證的一中政策，「那不曾改變也不會改變」。

布林肯28日出席美國智庫外交關係協會（CFR）活動，與即將卸任的CFR會長哈斯（Richard Haass）暢談美中關係、俄烏戰爭、深化同盟與夥伴關係等美國外交挑戰與機會時，做上述表示。

6月中旬訪問北京的布林肯提到，半世紀來，美中多數時間負責任管理「深具挑戰的」台灣議題，基本原則是北京與台灣和平解決分歧，雙方都不片面改變現狀。

他說：「2016年，我們見到北京作為暗示他們不接受現狀，若干軍事行動、部署、演習及試射飛彈等，對台及與台灣有關係的國家實行經濟脅迫，壓縮台灣國際空間，這一切都有違維持現狀。我們試圖清楚傳達，我們的政策與做法一貫，決心維持現狀，全球各國關切任何破壞現狀的行動。」

布林肯表示，中國宣稱台灣是其他國家無權置喙的主權問題，但全球50%貨櫃運輸每天行經台海、70%半導體在台灣製造，兩岸任一方一旦破壞現狀，可能引爆全球經濟危機，這是各國向美方傳達「我們期待持續負責任管理這議題」的主因。

美中近年猜疑加深，雙方在軍事、外交及科技等層面激烈交鋒，雙邊關係下探數十年來最低點。中國國家主席習近平3月表示，以美國為首的西方國家近年對中國實施「全方位的遏制、圍堵、打壓」，為中國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰。

布林肯說，這是他在北京與中方討論很久的話題。

他表示，圍堵、打壓、遏制中國不符合美國利益。北京認為美國在「脫鉤」，但去年美中貿易達歷史最高點，美國流入中國的外國直接投資（FDI）創2014年以來新高。美國雖對中國實行出口管制、制裁約1000個個人與實體，但限制極具針對性，只占中國全部企業約0.0001%。

布林肯說，美國不想成為全球唯一成長引擎，希望中國經濟成功。但他向中方表明，中國取得技術後如發展核武、開發極音速飛彈、將人工智慧用於壓迫，可能反過來對付美國，因此美國以科技出口管制防範。

至於美國對中政策務實目標，布林肯認為首要是雙方設法和平共存，確保競爭不演變成衝突，這要從重建穩定溝通管道做起，也是他奉拜登指示訪問北京的目的。

布林肯說：「這是長期競爭，我認為不存在終點線。我們要確保在競爭過程中處於優勢地位，有能力形塑後續發展。至少就我看來，我們從優勢地位處理此事，原因在於我們對內投資，且在因應中國挑戰時凝聚歐洲、亞洲關鍵夥伴的力量。」

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