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遭家人「放血排毒」治感冒！10歲童多重器官衰竭…1天內慘死

男童家人誤信偏方，導致男童器官衰竭死亡。（示意圖／Photo-AC）

▲男童家人誤信偏方，導致男童器官衰竭死亡。（示意圖／Photo-AC）

圖文／CTWANT 

又是民俗療法害命！越南一名10歲男童只因出現感冒症狀，就遭家人餵食草藥，並被小刀、剃刀劃破身體來「放血排毒」治療，等醫院收治時，男童已出現其他嚴重症狀，住院僅1天就不治死亡。

據《docbao》報導，該名男童因發燒、咳嗽、四肢冰冷、全身無力與呼吸不順等症狀，被家人餵食來歷不明的乾藥草湯，身體多處也被割破放血，等家人發現放血排毒與藥草都無效，且症狀更加嚴重才將男童送醫，但區醫院見男童情況危急，再轉送省醫院搶救。

男童被送到省醫院時，除了原先的感冒症狀，還出現皮膚暗黃、虹膜發黃、眼瞼水腫、腹脹、肝腎衰竭、呼吸衰竭、無尿等病症，隨後因嚴重氣管問題，再轉送國家兒童醫院救治，但男童最後仍因敗血病、多重器官衰竭不治死亡。

越南國家兒童醫院內科重症加護病房主任直斥，放血治療是不科學的療法，也不能餵食不明草藥，「這些方法既無效，放血又會讓細菌進入體內，造成血液感染」，更延誤寶貴的治療時機，強烈建議帶孩子就醫，別聽信民俗療法。

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