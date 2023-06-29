俄羅斯「末日將軍」早知瓦格納要兵變　克里姆林宮回應

▲「末日將軍」蘇洛維金將軍（Sergei Surovikin）早就知道瓦格納要兵變。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

美國官員宣稱，在俄羅斯擁有「末日將軍」稱號、前駐烏克蘭最高指揮官蘇洛維金將軍（Sergei Surovikin）可能事前知悉瓦格納集團兵變計畫，甚至與集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）有一定程度結盟。克里姆林宮對此在28日晚間回應表示，這只是事發之後的眾多猜測、傳言之一。

▲美國官員認為，如果蘇洛維金確實和瓦格納結盟，或許可以解釋為什麼普里格津還活著。（圖／路透）



根據《紐約時報》報導，美國官員表示，如果蘇洛維金確實和瓦格納結盟，或許可以解釋為什麼普里格津還活著。除此之外，也有跡象顯示，其他俄軍將領可能支持普里格津動武改變國防部高層的企圖。

《紐約時報》指出，如果蘇洛維金將軍參與這次兵變，將成為普丁發動烏克蘭戰爭以來，俄軍領導層內鬥的最新跡象，也可能在瓦格納及俄軍支持者之間產生更大裂痕。

▲如果普丁發現蘇洛維金對普里格津有更直接的協助，他將別無選擇，只能將其解職。（圖／達志影像／美聯社）



美國官員和分析人士認為，如果普丁發現蘇洛維金對普里格津有更直接的協助，他將別無選擇，只能將其解職；如果普丁認定蘇洛維金只是知道普里格津的計劃，但沒有給予協助，也許不予追究。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）回應《紐約時報》的報導表示，「現在圍繞這些事件會有眾多不同的猜測和傳言，我認為關於蘇洛維金的負面報導，就是一個例子」。