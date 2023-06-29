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監獄暴動46死「竟是幫派火拚」　軍警鎮壓挖出海量槍枝

▲▼刷一整排槍械！軍警搜索41死幫派監獄　武器多到以為是軍火庫。（圖／路透社）

▲宏都拉斯監獄暴動，兩派人馬鬥毆放火又開槍，軍方鎮壓搜出大量軍火。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

宏都拉斯一間女子監獄20日發生嚴重暴動，事件中不但有受刑人放火，甚至傳出多次槍響，最終造成46人死亡、7人受傷，事後宏都拉斯軍方接管監獄，對監獄進行地毯式搜索，沒想到竟搜出驚人的軍火，監獄彷彿成了黑幫軍火庫。

根據《路透社》報導，位於宏都拉斯首都德古西加巴郊外的塔瑪拉女子監獄（Centro Femenino de Adaptacion Social）20日發生暴動，監獄內兩個互相敵對的幫派不明原因發生衝突，其中一派成員襲擊另一派的據點，甚至縱火及開槍。

暴動平息後，宏都拉斯警方在監獄內發現數十具屍體，最終證實有46人死亡、7人受傷。國家警察調查機構發言人莫拉（Yuri Mora）表示，部分死者是被活活燒死，也有人是遭槍擊身亡，身上有多處彈孔。

▲▼刷一整排槍械！軍警搜索41死幫派監獄　武器多到以為是軍火庫。（圖／路透社）

▲▼刷一整排槍械！軍警搜索41死幫派監獄　武器多到以為是軍火庫。（圖／路透社）

▲▼刷一整排槍械！軍警搜索41死幫派監獄　武器多到以為是軍火庫。（圖／路透社）

▲宏都拉斯軍方在監獄中搜出大量軍火。（圖／路透社）

宏都拉斯的監獄系統負責人維拉紐瓦（Julissa Villanueva）表示，事實上，當地黑幫早已滲透監獄，並在獄內實施控制，讓手下的囚犯制定規則，並在獄中出售違禁品，而當局最近試圖打擊獄內的非法活動，沒想到最終會引發暴動。

事後，宏都拉斯軍方接管監獄，並強力掃蕩獄中幫派、進行地毯式搜索，並於26日對外展示掃蕩成果，軍方在監獄中找到大量子彈、全自動與半自動步槍、各式衝鋒槍與手槍，監獄幾乎成了黑幫軍火庫，讓成果展彷彿變成軍火展覽。

一名宏都拉斯軍隊上校穆尼奧斯（Fernando Munoz）表示，「監獄中腐敗的情況已經結束了，我們徹底控制了這里」。

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