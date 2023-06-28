台灣夫妻涉嫌「吸金詐欺」通緝超過20年　台泰合作在曼谷逮人

▲夫妻涉嫌「吸金詐欺」被台灣通緝20年，在泰國曼谷落網。（圖／翻攝自泰國移民署）



文／中央社

在台泰警方合作下，涉嫌吸金詐欺，遭法務部調查局通緝超過20年的陳智燦和劉美雪近日在泰國曼谷落網。調查局和泰國警方正進一步協調將兩人遣返回台的時間。

泰國移民警察今天舉行記者會說明案情，泰國警方根據台灣方面提供的資料指出，今年64歲的陳智燦和57歲的劉美雪夫妻2000年和其他多名共犯虛設了列治文公司，並稱列治文公司是歐洲日內瓦集團（Europe Geneva Corporation）旗下列治文銀行的子公司，藉此吸引民眾投資。

2001年陳智燦和劉美雪等人卻突然聲稱，列治文公司位於拉托維亞（Latvia）的帳戶遭到凍結而倒閉，後續調查發現根本沒有所謂的歐洲日內瓦集團和列治文銀行，導致投資人求償無門，受害者高達4000多人，詐騙金額高達新台幣40億。

陳智燦和劉美雪夫妻因此在2001年逃出國，2002年遭到通緝，兩人後來取得加勒比海小國貝里斯（Belize）的護照並改名為Golden和Miuki，兩人在2018年7月用貝里斯國籍入境泰國，隨後取得泰國菁英簽證。

泰國警方近日調查發現，這兩人疑似是台灣的通緝犯，因此請求法務部調查局駐泰秘書協助，比對發現是2002年遭調查局通緝的陳智燦和劉美雪，因此上週在曼谷邦納（bangna）地區逮捕陳智燦和劉美雪，當時兩人已收拾好行李也買好機票準備前往新加坡。