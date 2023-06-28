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NASA開發月球資源！找氧氣與水「還要挖稀土」　月底先送鑽機試驗

▲▼NASA未來10年開發月球資源 除了氧氣、水還要開挖土壤。（示意圖／翻攝自NASA官網）

▲NASA將開發「月球資源」 除了氧氣、水，還要開挖鐵礦及稀土。（示意圖／翻攝自NASA官網）

記者趙蔡州／綜合報導

美國航空暨太空總署（NASA）近年持續推動登月計畫「阿提米絲計畫」（Artemis program），包含2025年以前將美國人再次送上月球，同時將開發月球的潛在資源，從最初的氧氣與水資源，最終可能擴展到鐵礦及稀土等，進而推動太空的商業機會。

根據路透社報導， NASA近年持續推動「阿提米絲計畫」，準備在2025年前將包含1位女性及有色人種在內的太空人送上月球，並透過這次任務去學習、推動未來前往火星的相關計畫。而計畫中還有一項關鍵部分，就是發展太空的商業機會。

一位在NASA詹森太空中心（Johnson Space Center）工作35年的火箭科學家桑德斯（Gerald Sanders）表示，NASA正在尋求量化月球的潛在資源，包含氧氣、水、鐵礦及稀土等，並以此作為吸引商業投資的目標。

桑德斯直言，開發月球資源，將是削減成本（探索太空）及發展循環經濟的關鍵。他在澳洲昆士蘭州布里斯本一場採礦會議上也表示，NASA正在努力投入探勘，了解（月球）資源以降低風險，使外部投資顯得更加合理，從而促進開發和生產。

桑德斯透露，NASA準備在6月底向月球發送一台測試鑽機，並計畫於2032年對月球土壤或風化層進行更大規模的挖掘，同時建立一個測驗性質的加工廠，第一批客戶預計會是商業火箭公司，對方可以利用月球的資源，取得燃料或氧氣。

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