日壽司郎「舔醬油瓶」屁孩5個月後超慘現況曝！　被函送檢方偵辦

▲少年28日被警方函送檢方偵辦。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

日本知名連鎖旋轉壽司品牌「壽司郎」1月遭到金髮少年拍攝惡搞影片，少年不但將醬油瓶含在口中，舔拭茶杯，甚至還用沾滿口水的手指觸碰迴轉軌道上的壽司，相關影片曝光後引發軒然大波，同時也出現大量效仿的惡作劇影片。壽司郎日前正式對該名男子提告，並求償6700萬日幣（約新台幣1480萬元），警方28日將少年函送檢方偵辦。

根據起訴書內容，拍攝惡搞影片的17歲金髮少年涉嫌在1月3日於壽司郎位於岐阜市的岐阜正木店將醬油瓶含在口中、舔拭未使用過的茶杯，並且將手指含在口中沾滿口水後，觸碰在迴轉台上的壽司，同時讓朋友將整個過程拍下後，於同月29日上傳至社群媒體。

相關影片曝光後，嚴重影響壽司郎總公司的股價，市值瞬間蒸發160億日幣（約新台幣34億元），同時嚴重打擊店內生意，壽司郎因此對其提出告訴，並要求賠償6700萬日幣（約新台幣1480萬元）的損失。

岐阜縣警方28日依損害器物罪嫌將17歲少年函送檢方偵辦。岐阜地方檢察廳並未公開少年是否認罪，且不願透露此案細節。

另一方面，這起壽司郎惡搞事件爆出後，網友也開始肉搜這名惡劣少年的身分，隨後該名高中生退學，父母出面道歉，但仍然未能滅火，壽司郎更堅持提告。