帶女看片約會「預訂位被陌生情侶搶走」 　19歲男火大槍殺佔位男

▲2名男子為了搶奪電影院座位,引發命案。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國新墨西哥州電影院傳出槍擊事件,19歲男子帕迪利亞(Enrique Padilla)和女友去看浪漫愛情片時,發現預定的座位被52歲男子特諾里奧(Michael Tenorio)與妻子霸佔,雙方為了座位問題引發爭執,氣得他在電影院開槍,嚇得現場民眾四處逃竄,後來發現男子特諾里奧中槍身亡。

事件25日晚上8時50分發生在阿布奎基市(Albuquerque)當地一間電影院,目擊者告訴警方,19歲男帕迪利亞和女友來到電影院時,發現他們預先保留的9號和10號座位上有另外一對情侶,雙方為此發生爭執。

APD homicide detectives charged Enrique Padilla, 19, for the fatal shooting on Friday during a dispute over seats at the Century Rio movie theater. pic.twitter.com/di11aaSypm