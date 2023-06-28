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帶女看片約會「預訂位被陌生情侶搶走」 　19歲男火大槍殺佔位男

▲▼電影院。（示意圖／CFP）

▲2名男子為了搶奪電影院座位，引發命案。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國新墨西哥州電影院傳出槍擊事件，19歲男子帕迪利亞(Enrique Padilla)和女友去看浪漫愛情片時，發現預定的座位被52歲男子特諾里奧(Michael Tenorio)與妻子霸佔，雙方為了座位問題引發爭執，氣得他在電影院開槍，嚇得現場民眾四處逃竄，後來發現男子特諾里奧中槍身亡。

事件25日晚上8時50分發生在阿布奎基市(Albuquerque)當地一間電影院，目擊者告訴警方，19歲男帕迪利亞和女友來到電影院時，發現他們預先保留的9號和10號座位上有另外一對情侶，雙方為此發生爭執。

52歲男特諾里奧向帕迪利亞表示，他和妻子買了8號和11號的座位，購票時店員建議他們，入場後可以請9號與10號的人幫忙讓位，這樣他就可以和妻子坐在一起，然而帕迪利亞無法接受，氣得把爆米花扔到特諾里奧妻子臉上。

2人發生肢體衝突後突然傳出槍聲，嚇得電影院其他民眾趕緊逃向緊急出口。警方表示，他們抵達時發現特諾里奧中槍身亡，後來在戲院附近樹叢中找到躲藏的帕迪利亞，目前已對凶嫌提出謀殺罪、在有人的建築物內開槍與竄改物證等起訴，案件正在調查中。

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