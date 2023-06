搶劫搶到窮酸情侶　歹徒看不下去「霸氣送錢」畫面瘋傳

▲劫匪發現受害者身上幾乎沒半毛錢,還主動送錢給對方。(圖/翻攝推特)



記者吳美依/綜合報導

印度德里(Delhi)發生一起令人哭笑不得的事件,2名歹徒持槍搶劫一對情侶,卻發現對方身上幾乎沒有半毛錢,他們實在看不下去,竟然直接掏錢送給受害者。上述過程都被對街監視器捕捉到,如今在推特瘋傳。

根據監視器畫面,2名歹徒騎機車雙載,攔截受害情侶。隨後,其中一人高舉手槍,另一人下車搜身,卻僅在男方口袋找到20盧比紙鈔(約新台幣7.5元),而女方的珠寶首飾則是贗品。

歹徒意識到,這對情侶顯然經濟狀況不佳,其中一人立刻掏出100盧比鈔票(約新台幣38元)遞給男方。接著,他們重新坐上機車揚長而去。

दिल्ली पुलिस की @DCP_SHAHDARA टीम ने 2 रोब्बेर्स को गिरफ्तार किया है ..जिनके पास से 30 मोबाइल फोन Recoverd हुए है .Robbers came and paid money to the victims coz he was not having money and jewellery of gf was fake as per robbers. Heavily drunk @DelhiPolice #Delhi pic.twitter.com/b6RrIOXU2Y