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搶劫搶到窮酸情侶　歹徒看不下去「霸氣送錢」畫面瘋傳

▲▼印度搶匪給受害者錢。（圖／翻攝推特）

▲劫匪發現受害者身上幾乎沒半毛錢，還主動送錢給對方。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

印度德里（Delhi）發生一起令人哭笑不得的事件，2名歹徒持槍搶劫一對情侶，卻發現對方身上幾乎沒有半毛錢，他們實在看不下去，竟然直接掏錢送給受害者。上述過程都被對街監視器捕捉到，如今在推特瘋傳。

根據監視器畫面，2名歹徒騎機車雙載，攔截受害情侶。隨後，其中一人高舉手槍，另一人下車搜身，卻僅在男方口袋找到20盧比紙鈔（約新台幣7.5元），而女方的珠寶首飾則是贗品。

歹徒意識到，這對情侶顯然經濟狀況不佳，其中一人立刻掏出100盧比鈔票（約新台幣38元）遞給男方。接著，他們重新坐上機車揚長而去。

WION等媒體報導，警方調閱近200台監視器後，循線逮捕2名歹徒。副警察局長密納（Rohit Meena）說，21日「事件發生時，2名劫匪都喝了很多酒。在檢查監視器畫面後，我們發現這些劫匪在很多地區製造了恐慌。」

根據調查結果，2名歹徒分別是維爾瑪（Dev Verma）和拉傑普特（Harsh Rajput），前者擔任會計，後者則是上班族，他們看了德里黑幫老大巴瓦納（Neeraj Bawana）的YouTube影片後，很想要加入幫派。

此外，警方逮捕劫匪時，還查獲1把手槍、6發子彈、約30支被偷手機，以及2人犯案時騎的摩托車，進一步破獲另外4起案件。

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印度德里搶劫

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