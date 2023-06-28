印度47度高溫熱死一堆人　越來越熱「生存極限」2050年是關鍵



▲印度熱浪襲捲北部城市，數百人得熱病，數十人熱死。（示意圖／CTWANT攝）



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印度北部和尼泊爾接壤的北方邦，近日高溫居高不下，上週高溫甚至飆升到攝氏47度，數百人因此罹患了高溫疾病，甚至有數十人已經熱死，這樣的恐怖狀況，一份劍橋大學的研究指出，印度在2050年恐超過「生存極限」，讓當地人陷入熱浪地獄當中。

▲印度炎熱夏日，研究認為會越來越熱，到2050年恐出現「生存極限」。（示意圖／CTWANT攝）

據《CNN》報導，熱浪襲捲印度，讓擁有2.2億人的北部城市北方邦出現47度的高溫，也讓這幾週以來多達44人因酷暑喪命，另外還有數百人因高溫生病，但當地政府目前仍無法正確評估多少人死於高溫，因此數字恐比現在還要更多。

印度氣象部門表示，週末印度北部遭遇大陣雨，也讓酷熱的當地獲得了喘息的機會，預計未來幾天氣溫還會下降，但專家也表示氣候危機未來只會更頻繁，考驗印度的適應能力。

英國劍橋大學4月發表了一份研究中就指出，熱浪已對印度的農業、經濟及公衛系統造成「前所未見的負荷」，到了2050年，印度熱浪恐讓當地人面臨「生存極限」（survivability limit）的發生，屆時將影響勞動生產力、經濟成長及3.1至4.8億人口的生活品質，預估極端高溫，也會讓白天時段的戶外工作力將下降15％。聯合國「政府間氣候變遷問題小組」（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）也警告，印度將會是受氣候危機，影響最嚴重的國家之一。

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