印尼男5年內「約炮76女」偷拍歡愛過程　挖出336不雅片判8個月

▲男子透過交友軟體鎖定偷拍對象。（示意圖／取自視覺中國CFP，下同）

記者王佩翊／綜合報導

印尼一名男子多次透過交友軟體認識女性，並與對方相約一夜情，過程中趁著女方洗澡時安裝攝影機，並將整個性交過程偷拍下來，事後還歸檔分類，並保留欣賞，5年內得逞至少76次。他被控多起偷拍罪，27日被判處8個月徒刑，而為保護受害者，法官也發出限制令，禁止媒體公布受害者姓名。

根據8world新聞網引述TODAY報導，32歲的印尼男子瓦吉亞（Johan Wijaya）多次透過交友軟體Tinder、OkCupid結識陌生女子，他會先以「輕鬆約會」的名義與對方相約見面，再約對方到家中或是旅館發生性行為。然而每當瓦吉亞成功將女子騙上床後，就會趁著對方洗澡或上廁所時，將隱藏為行動電源的攝影機對準床的位置，進行偷拍。

事後他會再將這些不雅性愛片保存於自己的筆記型電腦或是硬碟，同時用被害人的姓名與拍攝日期歸檔分類。瓦吉亞以相同手法得逞多次，警方在調查過程中搜出391則不雅影片，其中有336則涉及偷拍，已確定至少有76名女性受害。

瓦吉亞坦承，這些影片是他和不同性伴侶的性愛過程，全都沒有經過對方同意，女方更不知道自己被偷拍，而行動電源外型的針孔攝影機則是在2017年購買，專門拿來偷拍不雅影片。他強調，自己從未將這些影片傳給其他人看，只是自己留存欣賞而已。瓦吉亞承認5項偷拍罪，27日被判8個月徒刑。