烏克蘭高官：普丁總統任期倒計時！瓦格納是硬傷　疑被架空權力

▲儘管瓦格納叛變順利落幕，但是仍重創普丁在俄國內部的威信。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯傭兵集團瓦格納因不滿俄國軍方因此發動起義，儘管雙方紛爭短短1天內就在白俄羅斯的協調下化解，但戲劇性的衝突也讓烏克蘭當局更加堅定認為，俄國內部對普丁的反彈已經來到新高點，甚至已經「無法挽救」，普丁的總統任期恐已進入「倒數計時」。

根據BBC報導，烏克蘭總統澤倫斯基最親密的顧問耶爾馬克（Andriy Yermak）直言，「俄羅斯是一個恐怖主義國家，它的領導人是一個不稱職的人，與現實世界脫節。全世界都應該清楚，不可能與俄國建立任何認真的關係。」

▲俄羅斯總統普丁與瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）



多名在基輔接受BBC訪問的烏克蘭高級官員都直言，普丁無法安然度過失去權威後迎來的災難。他們直言，這一切全始於他2022年2月做出全面入侵烏克蘭的錯誤決定，而不論是瓦格納兵變，或是普里格津譴責克里姆林宮發動戰爭的理由，都逐步抹滅普丁能夠繼續執政的機會。其中一人更稱，「普丁政權已經無法挽救。」

報導稱，毫無疑問地，普丁的權威正在面臨他自2000年就任以來的最嚴重挑戰。烏克蘭的其他高級官員也表示，他們確信，普丁已經遭到多名「不再抱有幻想」的核心人士的集體反對，儘管是非正式的表態，但這些反彈聲浪具有一定組織性。

烏克蘭國家安全與國防委員會秘書達尼洛夫（Oleksiy Danilov）表示，普里格津並非是這些人當中的最高層級，而他們很有可能成為俄羅斯的新政治菁英。這些人包含安全部隊、官員或是俄羅斯寡頭代表，他們一致認為，普丁對烏克蘭發動攻擊是一場災難，對俄羅斯而言也是一種威脅。

▲瓦格納部隊目前暫時轉往白俄羅斯。（圖／路透）



澤倫斯基的另一名親信波多利亞克（Mykhailo Podolyak）直言，有一些人想在俄羅斯掌權，普丁所建立的獨裁體制已經逐漸被權力中心架空。一名不願具名的烏克蘭官員進一步表示，普丁恐將被迫解雇國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）與參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov），而這同時也是普里格津與瓦格納當初起義的關鍵要求。

有官員更預測，「普里格津將會得到他想要的，他的政治生涯還沒完全結束，不會繼續流亡在白俄羅斯。」