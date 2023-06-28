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加拿大煙霾又來！全美8000萬人受威脅　底特律空氣品質全球最差

▲▼ 受到加拿大野火煙霧籠罩影響，美國芝加哥空氣品質受影響，能見度降低。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國芝加哥空氣品質受加拿大野火煙霧影響。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大野火產生的煙霧27日再次襲向美國，全美多州發布空氣品質警報，超過8000萬人受威脅，芝加哥、底特律空氣品質排名一度淪為全球最差。大約三周之前，紐約市天空就已經被橘色霧霾籠罩過，如今紐約州長發推文警告，煙霧預計28日、29日再一次進入紐約上空。

▲▼ 受到加拿大野火煙霧籠罩影響，美國芝加哥空氣品質受影響，能見度降低。（圖／達志影像／美聯社）

綜合CNN、衛報等報導，加拿大正歷經有紀錄以來最嚴重的火災季節，數百起野火持續燃燒，其中200起還未受控制，產生的煙霧飄向美國。美國愛荷華州、伊利諾伊州、密西根州、馬里蘭州等發布全州空氣品質警報，紐約州、堪薩斯州、賓州等則是針對部分地區發布示警。民眾已被建議待在室內開啟空調，部分地區人民若必須外出要戴N95口罩。

部分城市的天際線已被煙霧籠罩。依據IQAir數據，27日晚間，芝加哥、底特律空氣品質排名一度淪為全球最差。底特律的空氣品質指數數值一度達到205（非常不健康），芝加哥則是來到174（不健康）。芝加哥已要求所有居民避免戶外活動，特別是患有心臟或肺部疾病者、高齡者、孕婦幼兒。

伊利諾伊州埃文斯頓市宣布所有游泳海灘關閉，取消音樂會。橫跨密西根州的麥基諾大橋（Mackinac Bridge）因被煙霧籠罩造成能見度降低，要求駕駛們放慢開車速度。

▲▼ 受到加拿大野火煙霧籠罩影響，美國芝加哥空氣品質受影響，能見度降低。（圖／達志影像／美聯社）

依據美國疾病管制與預防中心（CDC），野火煙霧中含有PM2.5懸浮微粒，吸入不僅可進入人體肺部組織，還能進入血液，影響心血管功能。

紐約州長侯可（Kathy Hochul）27日透過推特警告，加拿大野火的煙霧將於28日、29日進入紐約上空，部分地區空氣品質預計將達到不健康的水平。紐約市長亞當斯（Eric Adams）則說，在28日、29日外出者都應該戴上KN95或N95口罩。

大約3周前，美國多個主要城市被橘色霧霾覆蓋，籠罩包括自由女神像等知名地標，能見度降低，紐約市空氣品質的排名淪為全球主要城市地區最後一名，放眼望去的景象宛如世界末日。

▼大約3周前，紐約市的天空被橘色霧霾籠罩。（圖／達志影像／美聯社，下同）

▼後方的自由女神像幾乎看不清楚。（圖／達志影像／美聯社）

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