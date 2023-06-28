有內鬼？　美官員：俄羅斯「末日將軍」早知瓦格納要兵變

▲蘇洛維金將軍（左）曾任烏克蘭特別軍事行動指揮官。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國官員宣稱，在俄羅斯擁有「末日將軍」稱號、前駐烏克蘭最高指揮官蘇洛維金將軍（Sergei Surovikin）可能事前知悉瓦格納兵變計畫。他們如今正在釐清，蘇洛維金是否幫助傭兵首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。

蘇洛維金是一名備受尊重的俄軍領袖，去年10月被指派全面負責烏克蘭軍事行動，有效協助強化各地戰線防守。但是，他於今年1月被撤換，改任新參謀總長的副手，但對戰爭仍有影響力，在部隊中也依然很受歡迎。

美國官員向《紐約時報》表示，如果蘇洛維金確實和瓦格納結盟，或許可以解釋為什麼普里格津還活著。除此之外，也有跡象顯示，其他俄軍將領可能支持普里格津動武改變國防部高層的企圖。

現任及前任美國官員都說，除非普里格津相信其他掌權人士會幫助自己，否則不會發動起義。現在，普丁必須思考是否相信蘇洛維金幫助普里格津，以及應該如何回應。

▲蘇洛維金在俄軍內部備受尊敬。（圖／達志影像／美聯社）



《紐約時報》寫道，如果蘇洛維金將軍參與這次兵變，將成為普丁發動烏克蘭戰爭以來，俄軍領導層內鬥的最新跡象，也可能在瓦格納及俄軍支持者之間產生更大裂痕。

美國官員和分析人士指出，如果普丁發現證據顯示蘇洛維金直接幫助普里格津，將別無選擇只能移除其職務。但目前而言，他似乎意圖把兵變完全歸咎於普里格津。

美方一直避免公開討論瓦格納兵變，以免助長普丁可能提出的「西方策畫說」。儘管如此，美國官員仍有興趣發布削弱蘇洛維金地位的訊息，因為他們認為，比起其他俄軍指揮官，蘇洛維金更有能力但也更無情，若下台無疑對烏克蘭有利。

由於討論的是敏感資訊，美國官員及其他受訪者都要求匿名。克里姆林宮、俄羅斯國防部及五角大廈皆未立即回應媒體的評論要求。