跟祖克柏來真的？馬斯克練武畫面曝光　狠摔巴西柔術黑帶

▲弗里德曼與老朋友馬斯克相約對練。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

51歲推特執行長馬斯克（Elon Musk）及39歲臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）2大科技富豪上周在社群媒體上「互嗆決鬥」，引發外界熱議。近期祖克柏和馬斯克也都找來知名科技Podcaster弗里德曼（Lex Fridman）練習武術，雙方的對練影片及照片如今也曝了光。

據名人八卦新聞網站TMZ的報導，知名科技Podcaster弗里德曼其實大有來頭，他不只是俄裔美國計算機科學家、麻省理工學院的研究科學家，還擁有巴西柔術最高段位黑帶的等級。

▲祖克柏練習影片曝光。（圖／翻攝自YouTube）

他在日前的播客中發布了1段他與祖克柏對練的影片並表示，在馬斯克與祖克柏2人互揪「8角鐵籠決鬥」後，他期待可以與他的老朋友馬斯克還有新朋友祖克柏，「三人同行，一起訓練」。

弗里德曼也補充：「我很高興看到他們以自己的方式踏上成為武術家的旅程。他們都各自經營著大型且深具影響力的公司，所以他們非常忙碌。儘管如此，我相信練習武術對他們來說有著巨大的價值，因為這將讓他們成為更好的領導者。」

▲馬斯克將弗里德曼摔倒在地。（圖／翻攝自推特）

接著，弗里德曼與老朋友馬斯克相約對練，還發布了2張馬斯克將他摔倒在地的照片，「馬斯克的肌力、爆發力和技巧都讓我留下了深刻的印象，無論是在立技還是在地板技上都發揮出色。」

他也笑稱，這場對決是史詩級別的，「能夠看到伊隆（馬斯克）和馬克（祖克柏）練習武術真的很鼓舞人心，但我認為，他們若純粹練武，而不是為了在籠子裡打架，世界會變得更美好。」

但別誤解了，弗里德曼其實也蠻想看2位神仙打架的，就像網路上眾多吃瓜群眾一樣，他也聲稱「無論結果如何，我都會支持他們。」

報導續稱，馬斯克近期除了和弗里德曼對練外，還接受了UFC傳奇人物、加拿大綜合格鬥運動員聖皮耶（Georges St-Pierre）的練習邀請。與此同時，現任UFC重量級選手及冠軍瓊斯（Jon Jones）也在最近向祖克柏提供了類似的服務。

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