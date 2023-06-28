泰坦號深海內爆「5人恐瞬間變肉醬」　《流言終結者》模擬畫面瘋傳

記者陳宛貞／綜合外電報導

觀光潛水器「泰坦號」（Titan）18日出海探勘鐵達尼號殘骸後失聯，疑似因深海巨大壓力發生內爆，船上5人被認定全數罹難。事後網友翻出科普節目《流言終結者》（MythBusters）多年前模擬深海潛水失壓的影片，可見人體模型瞬間被壓成肉醬，而泰坦號失事時的深度與壓力都遠遠超過這項實驗，因此乘客恐怕在不到1秒內就被炸碎。

▲ 假人碎成肉醬擠進頭盔。（圖／翻攝自推特）

綜合《紐約郵報》等美媒，網友在泰坦號失事後翻出Discovery頻道節目《流言終結者》2009年的片段，24日至今在推特上已累積近430萬次觀看。這項實驗以豬骨、肌肉、脂肪、皮膚及內臟等部位製作一個人形人體模型，套上潛水衣後將其沉入水下約300英尺（約90公尺），壓力約是海平面的9倍。

影片中可見，實驗人員在假人下沉過程中持續為潛水衣注入空氣，抵銷外在壓力，30秒後約到達水深90公尺時切斷供氧，這時潛水衣在每平方英寸135磅的壓力下瞬間失壓並向內塌陷，假人模型也頓時碎成肉醬，變成一塊紅白色物體，被擠進透明的頭盔。

更可怕的是，泰坦號上5名乘客都未穿著潛水衣，且內爆發生時據信位於水下3800公尺，比90公尺深得多，壓力達到海平面近400倍，代表這項實驗的假人爆炸速度可能遠遠不及泰坦號，乘客恐怕在幾毫秒內喪命。日前也有專家指出，由於海底環境惡劣，罹難者遺體恐怕永遠找不到。