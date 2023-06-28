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「攻頂聖母峰」很危險！ 　今年登山季已12死

▲▼聖母峰（Mount Everest）。（圖／路透）

▲聖母峰（Mount Everest）。（圖／路透社）

記者黃聖庭／編譯

聖母峰今年春季已有12人身亡，是近年來最多的一次，超越2019年的11人，目前人還有5人失蹤。

根據《BBC》報導，尼泊爾政府發放了創紀錄900個登山許可證後，造成人數過度擁擠，當海拔超過8000米的山上，呼吸極為困難，導致肺部和大腦腫脹，眾人排隊上山變成了重大考驗。數據顯示，雖然今年沒有出現雪崩造成的死亡事件，但近年來這些事件已佔死亡人數的 40% 左右；2014 年的一場雪崩造成16人死亡，這被認為是現代歷史上最嚴重的山上事故。

▲▼聖母峰大排長龍。（圖／路透）

▲大批登山客排隊上山，氧氣量成為重要考驗。（圖／路透社）

聖母峰一直是尼泊爾的主要收入來源，當地人指出，除了許可證之外，每位登山者在至少花費26,700美元（約82萬台幣），包括許可證、汽油、食物、導遊和當地旅行費用。

登山者還必須應對氣溫升高，冰川融化並導致湖泊形成。科學家指出，由於氣候變化，聖母峰所在的青藏高原的氣自1979年以來的40年間上升了約2度。最新研究提到，當雪、冰川融化後，岩石裸露會影響地表活動，很可能會破壞「大本營」（Everest Base Camp）的穩定性，當地在旺季期間至少都有1000名登山者和後勤團隊。導遊憂心，每次來看山都不一樣，以前是冰的地方卻變成水，異常降雪與雪質變軟都增加雪崩危機。

▲▼聖母峰。（圖／路透社）

▲ 聖母峰。（圖／路透社）

報導中最後提到，負責帶領登山者的旅遊團隊富滕巴赫 （Lukas Furtenbach）表示，悲劇、死亡和戲劇性是聖母峰吸引人的重要原因，它是這個星球的最高點，但也是地球上最危險的地方之一，深深地讓人們想一探究竟。

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