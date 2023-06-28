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童顏辣媽！「看起來才12歲」遭人側目　3歲兒解圍：別盯著我們看

@shaes_6293 You can tell that idk half the words to the song lol #foryou #momtok #fyp #viraltiktok #fypシ #you #youngmom #jokes ♬ Spin Back X Collide Mashup

實習記者林郁婷／綜合報導

這名媽媽太童顏啦！國外一名女子17歲時就懷孕生子，如今兒子已經3歲，由於她的長相太過童顏，導致每次帶著兒子走在路上時，經常被路人用不友善的眼光盯著看，甚至還會被誤認為只有12歲，讓她相當困擾，不過每當她被指指點點，兒子總會站出來解圍，勇敢回擊路人「為什麼盯著我們看？」

根據《紐約郵報》報導，今年21歲的雪伊（Shae）有個3歲兒子諾亞（Noah），經常在抖音分享母子的日常生活，她曾在其中一段影片中透露，自己17歲時生子，並且「即將成為學校接送區中最年輕的辣媽」，可見她非常自豪，然而年紀輕輕就當媽也有缺點，她也時常因為太童顏被指指點點。有網友看到影片後，震驚留言「妳不可能超過14歲！」

▲▼辣媽太童顏，和兒子走在路上常被盯著看。（圖／翻攝自抖音／@shaes_6293）

▲辣媽太童顏，和兒子走在路上常被盯著看。（圖／翻攝自抖音／@shaes_6293）

雪伊在另外一段影片中透露，每次她帶諾亞出門，總是會接收到路人的異樣眼光，「我們走進一間商店，我知道每個人都會盯著我看，因為我長得像個全身滿是刺青的12歲女孩，身邊還有一個3歲孩子在叫我媽媽。」但這時諾亞都會直接反問路人「你們為什麼要盯著我們看？」

網友們看完除了感嘆她的童顏，也紛紛給予安慰鼓勵，「誰在乎別人怎麼想？那是他們的問題，不是妳的」、「妳看起來確實很年輕，但不要管其他人的想法，就做妳自己吧！」、「你做的很好，請繼續保持堅強並向前邁進」、「你很漂亮，不要理那些討厭你的人」、「很開心看到妳有一個健康快樂的孩子」。

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