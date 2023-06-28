華爾街實習生時薪狂飆　進這間公司「月賺近60萬台幣」

▲華爾街實習生時薪飆漲。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

儘管金融業擔憂經濟前景，紛紛應對裁員危機，華爾街的實習生薪資卻持續高漲。以全美前三大對沖基金Citadel and Citadel Securities為例，實習生時薪中位數高達120美元（約新台幣3730元），若完成該公司每周工時40小時、為期11周的實習計畫，每月能夠賺進1萬9千多美元（將近新台幣60萬）。

隨著購併枯竭、IPO市場停滯、利率居高不下，華爾街高管紛紛擔憂經濟前景，但實習生卻過得相當不錯，一些人甚至能夠每月賺進將近2萬美元。

《彭博社》引述科技業薪資網站Levels.fyi數據指出，與去年相比，全美前16大對沖基金公司及自營交易商的實習生薪資成長29%，一些頂級金融公司的實習生薪資中位數更上漲19%。

以億萬富豪格里芬（Ken Griffin）創辦的對沖基金公司Citadel and Citadel Securities為例，實習生時薪中位數是120美元，漲幅達25%。如果在這裡實習結束，稅前總報酬為5萬2800美元（約新台幣164.2萬元）。





▲華爾街銅牛（Charging Bull）。（圖／路透）

當然，這些工作並不容易獲得。Citadel集團今年收到逾6.9萬份實習計畫申請，與去年相比成長65%，僅約300名學生，也就是不到1%名額能夠被錄取。此外，儘管這些薪資看起來令人震驚，但只是高階員工預期收入的一小部分而已。

值得注意的是，根據《彭博社》數據，美國銀行（Bank of America）實習生時薪中位數為41美元（約新台幣1275元），在紐約市則是46美元（約新台幣1430元）。

《商業內幕》指出，銀行與對沖基金之間的實習生薪資差異，或許代表了更大的趨勢，也就是全球最大對沖基金正在逐漸成熟，許多公司開始從高階投資銀行挖角高階主管，如今似乎也著眼年輕人才。