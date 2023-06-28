IOC邀北韓出賽2024巴黎奧運　北韓釋正面訊息：國旗將在奧運飛揚

▲北韓23日在平壤青春大街體育村為國際奧林匹克日舉辦「遊戲賽跑2023」活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）2021年時以新冠肺炎防疫為由，拒絕派員出賽2020東京奧運，遭到國際奧林匹克委員會（IOC）實施停止奧運出賽資格的制裁，如今隨著制裁在期滿後解除，國際奧委會也將邀請北韓參加2024巴黎奧運，而北韓也釋放出正面訊息，暗示明年將會派出運動員出賽巴黎奧運。

根據《美國之音》（VOA），國際奧委會日前透過聲明指出，北韓國家奧委會將與其他國家的奧運委員會（NOC）一樣，收到出賽2024巴黎奧運的邀請；不過針對該報的提問，國際奧委會並未透露，北韓當局是否曾就派員出賽2024巴黎奧運的問題，向國際奧委會接洽。

其實，北韓外務省曾經於今年的6月23日、也就是國際奧林匹克日發表聲明，暗示將會派員參加下屆奧運，「我國（北韓）體育人士不斷朝著世界前進，在國際奧運會的晴朗藍天下，我國的藍紅色共和國旗（北韓國旗）未來將會持續高掛飛揚。我國體育人士在奧運等國際賽事上，為了弘揚祖國的榮譽而獻上如同珍珠般珍貴的汗水。」

為此，北韓還特別選擇於今年的國際奧林匹克日，在首都平壤街道上舉辦「遊戲賽跑2023」活動，過去曾為北韓批上戰袍出賽奧運等各種國際賽事的運動選手，在平壤青春大街體育村開跑。

據悉，北韓曾於今年4月15日太陽節（金日成主席冥誕）舉辦由內閣、國防省主辦的體育競賽，顯示出北韓內部正累積出戰國際賽事的需求，隨著全球進入後疫情時代，平壤當局也正思考是否該繼續關閉、或是開放國境。

日媒《共同社》也曾在5月中旬報導指出，北韓已向中國杭州亞運登記將派遣約200名運動員、教練等所組成的選手代表團。

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