　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

IOC邀北韓出賽2024巴黎奧運　北韓釋正面訊息：國旗將在奧運飛揚

▲▼北韓23日在平壤青春大街體育村為國際奧林匹克日舉辦「遊戲賽跑2023」活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓23日在平壤青春大街體育村為國際奧林匹克日舉辦「遊戲賽跑2023」活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）2021年時以新冠肺炎防疫為由，拒絕派員出賽2020東京奧運，遭到國際奧林匹克委員會（IOC）實施停止奧運出賽資格的制裁，如今隨著制裁在期滿後解除，國際奧委會也將邀請北韓參加2024巴黎奧運，而北韓也釋放出正面訊息，暗示明年將會派出運動員出賽巴黎奧運。

根據《美國之音》（VOA），國際奧委會日前透過聲明指出，北韓國家奧委會將與其他國家的奧運委員會（NOC）一樣，收到出賽2024巴黎奧運的邀請；不過針對該報的提問，國際奧委會並未透露，北韓當局是否曾就派員出賽2024巴黎奧運的問題，向國際奧委會接洽。

其實，北韓外務省曾經於今年的6月23日、也就是國際奧林匹克日發表聲明，暗示將會派員參加下屆奧運，「我國（北韓）體育人士不斷朝著世界前進，在國際奧運會的晴朗藍天下，我國的藍紅色共和國旗（北韓國旗）未來將會持續高掛飛揚。我國體育人士在奧運等國際賽事上，為了弘揚祖國的榮譽而獻上如同珍珠般珍貴的汗水。」

為此，北韓還特別選擇於今年的國際奧林匹克日，在首都平壤街道上舉辦「遊戲賽跑2023」活動，過去曾為北韓批上戰袍出賽奧運等各種國際賽事的運動選手，在平壤青春大街體育村開跑。

據悉，北韓曾於今年4月15日太陽節（金日成主席冥誕）舉辦由內閣、國防省主辦的體育競賽，顯示出北韓內部正累積出戰國際賽事的需求，隨著全球進入後疫情時代，平壤當局也正思考是否該繼續關閉、或是開放國境。

日媒《共同社》也曾在5月中旬報導指出，北韓已向中國杭州亞運登記將派遣約200名運動員、教練等所組成的選手代表團。

►北韓籌備出戰杭州亞運！疫情後「首度參加」國際賽事　6月重啟觀光

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
李伊妍突又拋震撼彈　控秦偉性侵未遂
快訊／民眾黨首波立委提名！　3選區出爐
快訊／李伊妍哽咽！直球對決廖峻「一起測謊」　揭當年他私訊內容
LIVE／李伊妍出面了！　遭廖峻控誣陷「澄清事實真相」
蕭敬騰求婚後「1激烈舉動」閃爆　巨鑽價碼曝光
三重淫男騙2少女進旅館　壓床性侵
快訊／鏡電視過關！　NCC通過上架「86頻道」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

越捷航空214人客機飛越南　遇技術問題轉降菲律賓

泰坦號深海內爆「5人恐瞬間變肉醬」　《流言終結者》模擬畫面瘋傳

IOC邀北韓出賽2024巴黎奧運　北韓釋正面訊息：國旗將在奧運飛揚

阿聯住宅高樓暗夜大火「整根燃燒」　驚悚畫面曝光

華爾街實習生時薪狂飆　進這間公司「月賺近60萬台幣」

地表最強9歲男童！力大如牛「 硬舉68公斤」　連腕力賽都贏國手

溜索一半繩子突然斷裂　6歲童「墜落12公尺高空」驚險畫面曝光

跟祖克柏來真的？馬斯克練武畫面曝光　狠摔巴西柔術黑帶

北韓恐又要射火箭！衛星發射場「出現白色物體」　疑為發射做準備

3年前才送進急診室　43歲媽「意外踩到火蟻堆」嚴重過敏當場死亡

蕭敬騰求婚Summer！偷偷相愛16年　「從今天起用一生去愛」擁吻她！

黑人「當大牙面聊看謎片」畫面瘋傳　 曾遭Makiyo爆酒後會亂親

陳建州遭爆「撲床硬上大牙」！　全盤否認：不容許惡意抹黑

打遊戲被雨棚水淋整身！　手機直接GG友一旁笑翻

黃鐙輝認霸凌同學：想當面道歉　沒聯絡NONO…震驚大牙遭性騷

陳建州爆侵犯　大牙：還有其他人被騙｜20230627 ET午間新聞

年收賭資高達1億！賽鴿協會賭博、虐待動物

每次都被會吃辣的人騙！　男從相信→暴怒喊被背叛

29歲上士疑枉死！母妻招魂　悲戚哭喊：任務完成回家了

新中橫巨石坍方「如休旅車大」　1車被碎石砸！後方倒車急逃

越捷航空214人客機飛越南　遇技術問題轉降菲律賓

泰坦號深海內爆「5人恐瞬間變肉醬」　《流言終結者》模擬畫面瘋傳

IOC邀北韓出賽2024巴黎奧運　北韓釋正面訊息：國旗將在奧運飛揚

阿聯住宅高樓暗夜大火「整根燃燒」　驚悚畫面曝光

華爾街實習生時薪狂飆　進這間公司「月賺近60萬台幣」

地表最強9歲男童！力大如牛「 硬舉68公斤」　連腕力賽都贏國手

溜索一半繩子突然斷裂　6歲童「墜落12公尺高空」驚險畫面曝光

跟祖克柏來真的？馬斯克練武畫面曝光　狠摔巴西柔術黑帶

北韓恐又要射火箭！衛星發射場「出現白色物體」　疑為發射做準備

3年前才送進急診室　43歲媽「意外踩到火蟻堆」嚴重過敏當場死亡

李伊妍點名廖峻「別再拍女生裸照」！哽咽：他兒子一直搧風點火…媽摀眼泛淚

蕭敬騰「超大求婚戒」近照曝光！瘋傳要價近億　賈靜雯PO照露餡了

史上最近迎親！新娘從7樓「下嫁」到6樓　連禮車也省了

猴痘續燒！疾管署宣布擴大公費疫苗對象　下周增3類人可打

免學費遭批大撒幣！全教產籲提高教師員額　教部回：持續推動中

中華女籃「太想贏」反落入保級賽　鄭慧芸喊話最一場要取勝

紅布條有玄機！「公墓租種電」鄉長2圖甩鍋　鄉代會氣炸提告

女網紅痛哭控廖峻「逼用嘴服務」！　小房間侵犯過程曝：我永遠忘不了

高雄爆首例登革熱！防疫掃蕩驚見「200隻孑孓狂蠕動」　怒開3罰單

李伊妍驚爆廖峻握「一線女星裸照」！突又拋震撼彈　控秦偉性侵未遂

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

國際熱門新聞

戳破爸媽保險套　女嗨爆「妹妹出生真相」

冷凍庫太吵被工友關掉　3千萬研究毀了

瓦格納首腦瀕「半瘋狂狀態」　白俄總統曝斡旋過程

女友曾和15男睡過！　他崩潰：她壞掉了

電梯故障要爬34樓　超暖顧客餐點直接送他

中頭獎爽領1000萬！年輕妹3年後錢竟全輸光

普丁證實：俄軍被瓦格納擊落　多名飛行員殉職

美國「極高度保密」瓦格納兵變情報

澳媒揭遭中國訓斥1小時　紐外長回應了

人類超抽地下水　地球自轉軸加速偏移

新郎死在婚禮上　她升格人妻10分鐘變寡婦

水塔從天而降！　倒楣男下秒被砸死

竊電露餡！阿伯火烤男鄰居　魚叉射穿她頸部

白俄總統證實瓦格納首腦普里格津抵達當地

更多熱門

相關新聞

北韓恐又要射火箭！發射場「出現白色物體」

北韓恐又要射火箭！發射場「出現白色物體」

北韓（朝鮮）5月31日曾發射搭載軍事偵察衛星的火箭「千里馬-1型」，豈料最後卻因引擎異常、燃料特性不穩而導致發射失敗墜海，儘管平壤當局曾表示將會在最快時間內再次發射，卻仍未有相關動作。如今，美國商業衛星拍攝到，西海衛星發射場外的新建發射台出現「白色物體」，疑似是準備發射工作的跡象。

韓國南部夏季暴雨雨量驚人　60多歲婦失蹤

韓國南部夏季暴雨雨量驚人　60多歲婦失蹤

談福島核廢水排入海！日相擬7／4見IAEA署長

談福島核廢水排入海！日相擬7／4見IAEA署長

韓國重回日本貿易白名單：信賴基礎全恢復

韓國重回日本貿易白名單：信賴基礎全恢復

日本7月將恢復南韓貿易夥伴「白名單」

日本7月將恢復南韓貿易夥伴「白名單」

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮奧運巴黎奧運

讀者迴響

熱門新聞

陳建州激吻Selina畫面瘋傳！

《黑澀會》小蠻終於回應「大牙爆料」！

范瑋琪鬆口認了「和黑人少激情」：我虧欠他！

《黑澀會》陳建州最疼她！小S早預言：不噁嗎？

快訊／黃子佼神隱1周「首發聲」！

黑人沒證據能定罪？大牙「手握3有利關鍵」

大牙被黑人性騷　「隔天嘟嘴照」曝光

手機有這4種照片快刪　專家：非常危險

黑人最疼是Apple「超甜暱稱曝光」！爆私約美眉看球賽

高鐵擠滿人！年輕妹爽快「好啊」　醫：感謝她成全我們

蕭敬騰2年前與經紀人「車上親暱互動」全被拍

藍正龍助理15字回應離婚！

黑人「強闖美眉房間」畫面曝！MeiMei沒穿內衣嚇壞

「已婚男主持」早被爆偷吃女星！5線索太明顯

深夜撞見14歲弟看A片！姊「1原因」反被讚爆

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰求婚Summer！偷偷相愛16年　「從今天起用一生去愛」擁吻她！

蕭敬騰求婚Summer！偷偷相愛16年　「從今天起用一生去愛」擁吻她！
黑人「當大牙面聊看謎片」畫面瘋傳　 曾遭Makiyo爆酒後會亂親

黑人「當大牙面聊看謎片」畫面瘋傳　 曾遭Makiyo爆酒後會亂親

陳建州遭爆「撲床硬上大牙」！　全盤否認：不容許惡意抹黑

陳建州遭爆「撲床硬上大牙」！　全盤否認：不容許惡意抹黑

打遊戲被雨棚水淋整身！　手機直接GG友一旁笑翻

打遊戲被雨棚水淋整身！　手機直接GG友一旁笑翻

黃鐙輝認霸凌同學：想當面道歉　沒聯絡NONO…震驚大牙遭性騷

黃鐙輝認霸凌同學：想當面道歉　沒聯絡NONO…震驚大牙遭性騷

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面