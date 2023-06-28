可愛貓咪母子遭韓國人狠虐！「12樓空拋」撞地慘死　他喝咖啡目睹

▲南韓慶尚南道金海市有2隻貓咪遭到12樓住戶從窗戶往下重拋。（圖／翻攝自Twitter／ekara_org）

記者羅翊宬／編譯

南韓不時傳出恐怖血腥虐貓事件，甚至有民眾經常反對在社區餵養流浪貓，最近慶尚南道金海市一位民眾向警方報案，表示當他坐在超商露天座位喝飲料時，親眼目睹12樓的住戶接連從窗戶「空拋貓咪」，幼貓、母貓遭到重拋後墜地慘死，目前警方已針對該住戶進行調查。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，金海中部警察署昨（27）日指出，慶尚南道金海市內洞某超商前的人行道上，突然出現2隻貓咪被人從高層樓住宅往下重拋，貓咪先是癲癇發作以後，躺在人行道上慢慢失去生命跡象，現場有3名民眾目睹貓咪墜樓慘死，他們緊急向警方報案。

報案的3名民眾表示，他們本月24日清晨4時45分坐在金海市內洞某超商的露天遮陽傘座位喝飲料，突然親眼目睹2隻貓咪墜樓的景象，前後約相隔2分鐘，於是他們緊急撥打112向警方報案，而從貓咪墜樓時各種跡象來看，貓咪疑似是被樓上住戶從窗戶拋出狠摔，最後重重撞擊地面，2隻貓咪先是躺在人行道上不斷蠕動，接著慢慢失去生命跡象。

從貓咪的體型來看，先墜地的貓看來是出生不久的幼貓，而之後墜地的則疑似是幼貓的媽媽。

警方根據目擊民眾所描述的內容，研判貓咪是被有心人士從高層建築物扔出屋外，在經過調查以後，確認超商所在的住商混合大樓的12樓有住戶養貓，目前正在釐清貓咪墜樓慘死的真相。

南韓動保團體「動物權行動」（KARA）認為不可輕忽此次事件的嚴重性，已針對此案向警方遞出告訴狀，同時在貼文內透露，目前2隻貓咪的屍體已消失得無影無蹤，儘管目擊民眾在第一時間內向警方報案，但苦於現場沒有監視器影像，而無法釐清真相，呼籲附近民眾可以提供車輛所拍攝到的行車紀錄器影像，否則貓咪遭殺害的證據恐將因此消失。

「動物權行動」引用其他目擊民眾的說法，「突然聽到重擊聲，才發現有貓咪墜落至地板上，我往大樓上方看過去，發現竟然有人抓著貓咪至窗外，而貓咪則死命抓著那個人的手臂，接著那個人用手將貓咪的手腳從自己的身體移開，之後雙手將貓咪往樓下重拋，先是幼貓墜樓，接著才是母貓墜樓。」

其他住戶受訪時則指出，貓咪被重拋墜樓，導致紗窗破損。

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