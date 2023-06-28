普里格津「怕被普丁暗殺」神隱白俄羅斯！　躲進無窗飯店套房

▲普里格津在正義遊行受到俄國民眾歡迎。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯傭兵集團瓦格納發動被認為是叛變的「正義遊行」後，帶著大部隊從俄羅斯南部挺進莫斯科，不過短短1天便在距離莫斯科200公里遠處撤軍。如今雙方表面上看似在白俄羅斯的協調下，化解衝突，但是瓦格納的首領普里格津疑似是擔憂遭到普丁挾怨報復暗殺，直接神隱，並且被爆料躲在沒有窗戶的飯店房間內。

根據《太陽報》報導，現年62歲的瓦格納首腦普里格津在撤軍後，目前暫時停留在白俄羅斯的首都明斯克。儘管這場「叛變」最終沒有直搗俄羅斯首都莫斯科，但瓦格納的行為也被普丁貼上叛徒的標籤，普里格津擔憂自己會像普丁昔日其他敵人一樣，在被克里姆林宮偽裝成意外的襲擊中遇害，因此事發後神隱至今。

美國參議院情報委員會主席（Senate Intelligence Committee）沃克（Mark Walker）則爆料，普里格津現在下榻於明斯克的一間飯店內，但是他住的房間沒有對外窗戶，因為他害怕會被普丁的手下透過窗戶射殺。

▲瓦格納集團首腦普里格津（右）憂遭普丁（左）暗殺。（圖／路透）



沃克直言，「這樣的行為也直接顯示出普里格津的想法，因為在過去的1年半之中，有許多俄羅斯人在與普丁發生衝突後，神祕地從5樓、6樓或是7樓的窗戶墜落。」

另一方面，白俄羅斯總統盧卡申科已證實，普里格津抵達當地，並且依照俄羅斯總統普丁的承諾，為其提供安全保障。盧卡申科強調，他想聽取瓦格納傭兵作戰的經驗，從中向他們學習，「這些都是無價的，這就是我們需要從瓦格納那裡得到的東西。」