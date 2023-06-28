　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普里格津「怕被普丁暗殺」神隱白俄羅斯！　躲進無窗飯店套房

▲▼瓦格納,Wagner,普里格津,Yevgeny Prigozhin。（圖／路透）

▲普里格津在正義遊行受到俄國民眾歡迎。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯傭兵集團瓦格納發動被認為是叛變的「正義遊行」後，帶著大部隊從俄羅斯南部挺進莫斯科，不過短短1天便在距離莫斯科200公里遠處撤軍。如今雙方表面上看似在白俄羅斯的協調下，化解衝突，但是瓦格納的首領普里格津疑似是擔憂遭到普丁挾怨報復暗殺，直接神隱，並且被爆料躲在沒有窗戶的飯店房間內。

根據《太陽報》報導，現年62歲的瓦格納首腦普里格津在撤軍後，目前暫時停留在白俄羅斯的首都明斯克。儘管這場「叛變」最終沒有直搗俄羅斯首都莫斯科，但瓦格納的行為也被普丁貼上叛徒的標籤，普里格津擔憂自己會像普丁昔日其他敵人一樣，在被克里姆林宮偽裝成意外的襲擊中遇害，因此事發後神隱至今。

美國參議院情報委員會主席（Senate Intelligence Committee）沃克（Mark Walker）則爆料，普里格津現在下榻於明斯克的一間飯店內，但是他住的房間沒有對外窗戶，因為他害怕會被普丁的手下透過窗戶射殺。

▲▼俄羅斯總統普丁與瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

▲瓦格納集團首腦普里格津（右）憂遭普丁（左）暗殺。（圖／路透）

沃克直言，「這樣的行為也直接顯示出普里格津的想法，因為在過去的1年半之中，有許多俄羅斯人在與普丁發生衝突後，神祕地從5樓、6樓或是7樓的窗戶墜落。」

另一方面，白俄羅斯總統盧卡申科已證實，普里格津抵達當地，並且依照俄羅斯總統普丁的承諾，為其提供安全保障。盧卡申科強調，他想聽取瓦格納傭兵作戰的經驗，從中向他們學習，「這些都是無價的，這就是我們需要從瓦格納那裡得到的東西。」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
哈孝遠11年前評陳建州　「對他人格不推崇」
快訊／遭影射「接受黑人」！　Apple怒發聲
快訊／黃子佼神隱1周「首發聲」！
桃機首度軍演！衝擊61航班　跑道封閉2小時
黑人最疼Apple「超甜暱稱」曝光！　大牙表情全被拍
快訊／金溥聰任競辦執行長　侯友宜宣布首波「5人」幹部
范瑋琪力挺黑人「FB被灌爆」！　下一步動向曝光　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

才剛出生3星期　新手爸「十字弓射殺女嬰」妻抱著女兒也中箭

英國防部：烏克蘭很可能奪回「2014年後被俄占據領土」

韓國南部夏季暴雨！一天降下283mm驚人雨量　60多歲婦女外出失蹤

法國17歲少年拒盤查「遭警察近距離射殺」　巴黎郊區爆發示威

市中心餐廳遭導彈炸毀！　烏東至少4人死亡

普里格津「怕被普丁暗殺」神隱白俄羅斯！　躲進無窗飯店套房

好市多出手打擊「共用會員卡」！　自助結帳須多過1關

挑戰喝光酒吧「21款雞尾酒」　他一口氣狂灌12杯倒地身亡

女友曾「和15男發生性關係」！　他睡完想悔婚：她壞掉了

談「福島核廢水」排入海！　日相岸田擬7／4見IAEA署長

蕭敬騰求婚Summer！偷偷相愛16年　「從今天起用一生去愛」擁吻她！

黑人「當大牙面聊看謎片」畫面瘋傳　 曾遭Makiyo爆酒後會亂親

陳建州遭爆「撲床硬上大牙」！　全盤否認：不容許惡意抹黑

打遊戲被雨棚水淋整身！　手機直接GG友一旁笑翻

黃鐙輝認霸凌同學：想當面道歉　沒聯絡NONO…震驚大牙遭性騷

陳建州爆侵犯　大牙：還有其他人被騙｜20230627 ET午間新聞

年收賭資高達1億！賽鴿協會賭博、虐待動物

29歲上士疑枉死！母妻招魂　悲戚哭喊：任務完成回家了

每次都被會吃辣的人騙！　男從相信→暴怒喊被背叛

新中橫巨石坍方「如休旅車大」　1車被碎石砸！後方倒車急逃

才剛出生3星期　新手爸「十字弓射殺女嬰」妻抱著女兒也中箭

英國防部：烏克蘭很可能奪回「2014年後被俄占據領土」

韓國南部夏季暴雨！一天降下283mm驚人雨量　60多歲婦女外出失蹤

法國17歲少年拒盤查「遭警察近距離射殺」　巴黎郊區爆發示威

市中心餐廳遭導彈炸毀！　烏東至少4人死亡

普里格津「怕被普丁暗殺」神隱白俄羅斯！　躲進無窗飯店套房

好市多出手打擊「共用會員卡」！　自助結帳須多過1關

挑戰喝光酒吧「21款雞尾酒」　他一口氣狂灌12杯倒地身亡

女友曾「和15男發生性關係」！　他睡完想悔婚：她壞掉了

談「福島核廢水」排入海！　日相岸田擬7／4見IAEA署長

AI VTuber盜用配音員聲音訓練AI被抓包　道歉聲明被罵爛：網轟「根本噁心」

獨家／南韓人氣YTR最快7月來定居　台灣人「為他做這事」真心嚇到

侯團隊是否會重用金溥聰？　他點關鍵：觀察侯友宜形象變化

台鐵豐原站前禁止臨停等人　8月科技執法...最高罰1200

月票搭台鐵！7／3擠首波尖峰　交長要台鐵加強服務：通勤族會不耐煩

「侯友宜開始上軌」　媒體人讚金溥聰人事：政治老手一定認為有贏面

端午武嶺自行車賽落幕　警方猛推「故障賓士」讓賽事順利進行

面板價格續漲刺激品牌提前備貨　研調估第二季全球電視出貨量年增2%

鄭文燦率產經交流團訪日　促進溝通對話尋合作機會

哈孝遠11年前上康熙　早評陳建州「對他人格不是非常推崇」

台9線遇機車搬運行李箱　後座女1手扛+1拖行

國際熱門新聞

戳破爸媽保險套　女嗨爆「妹妹出生真相」

冷凍庫太吵被工友關掉　3千萬研究毀了

瓦格納首腦瀕「半瘋狂狀態」　白俄總統曝斡旋過程

中頭獎爽領1000萬！年輕妹3年後錢竟全輸光

女友曾和15男睡過！　他崩潰：她壞掉了

電梯故障要爬34樓　超暖顧客餐點直接送他

普丁證實：俄軍被瓦格納擊落　多名飛行員殉職

澳媒揭遭中國訓斥1小時　紐外長回應了

人類超抽地下水　地球自轉軸加速偏移

新郎死在婚禮上　她升格人妻10分鐘變寡婦

美國「極高度保密」瓦格納兵變情報

竊電露餡！阿伯火烤男鄰居　魚叉射穿她頸部

水塔從天而降！　倒楣男下秒被砸死

白俄總統證實瓦格納首腦普里格津抵達當地

更多熱門

相關新聞

防兵變重演！　普丁智囊促：勿再派傭兵上戰場

防兵變重演！　普丁智囊促：勿再派傭兵上戰場

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津兵變落幕，俄國總統普丁的前戰略智囊蘇科夫今天敦促，別再讓瓦格納這類組織代俄國上戰場，並警告這類組織干擾俄軍指揮系統。

普里格津年獲國家619億元資助　公司財務將受調查

普里格津年獲國家619億元資助　公司財務將受調查

瓦格納首腦瀕「半瘋狂狀態」　白俄總統曝斡旋過程

瓦格納首腦瀕「半瘋狂狀態」　白俄總統曝斡旋過程

白俄總統證實瓦格納首腦普里格津抵達當地

白俄總統證實瓦格納首腦普里格津抵達當地

俄近衛軍司令：政府提前掌握瓦格納叛亂

俄近衛軍司令：政府提前掌握瓦格納叛亂

關鍵字：

瓦格納瓦格納集團傭兵普里格津蕭依古普丁

讀者迴響

熱門新聞

《黑澀會》小蠻終於回應「大牙爆料」！

《黑澀會》陳建州最疼她！小S早預言：不噁嗎？

陳建州激吻Selina畫面瘋傳！

大牙被黑人性騷　「隔天嘟嘴照」曝光

黑人沒證據能定罪？大牙「手握3有利關鍵」

手機有這4種照片快刪　專家：非常危險

蕭敬騰2年前與經紀人「車上親暱互動」全被拍

高鐵擠滿人！年輕妹爽快「好啊」　醫：感謝她成全我們

黑人「強闖美眉房間」畫面曝！MeiMei沒穿內衣嚇壞

「已婚男主持」早被爆偷吃女星！5線索太明顯

深夜撞見14歲弟看A片！姊「1原因」反被讚爆

藍正龍助理15字回應離婚！

新婚2年遭家暴16次！辣人妻重傷終身掛糞袋

看完大牙3000字「網紅點出1關鍵」！

快訊／蕭敬騰宣布求婚成功！　情定大13歲經紀人：正式告別單身了

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰求婚Summer！偷偷相愛16年　「從今天起用一生去愛」擁吻她！

蕭敬騰求婚Summer！偷偷相愛16年　「從今天起用一生去愛」擁吻她！
黑人「當大牙面聊看謎片」畫面瘋傳　 曾遭Makiyo爆酒後會亂親

黑人「當大牙面聊看謎片」畫面瘋傳　 曾遭Makiyo爆酒後會亂親

陳建州遭爆「撲床硬上大牙」！　全盤否認：不容許惡意抹黑

陳建州遭爆「撲床硬上大牙」！　全盤否認：不容許惡意抹黑

打遊戲被雨棚水淋整身！　手機直接GG友一旁笑翻

打遊戲被雨棚水淋整身！　手機直接GG友一旁笑翻

黃鐙輝認霸凌同學：想當面道歉　沒聯絡NONO…震驚大牙遭性騷

黃鐙輝認霸凌同學：想當面道歉　沒聯絡NONO…震驚大牙遭性騷

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面