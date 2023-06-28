才剛出生3星期　新手爸「十字弓射殺女嬰」妻抱著女兒也中箭

▲男子用十字弓射殺女兒。（合成圖／翻攝自The Broome County Sheriffâs Office與臉書）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約州26歲男子普羅弗里特(Patrick D. Proefriedt)在妻子手中抱著3周大女兒時，竟然朝她們發射十字弓，十字弓先射進女嬰上半身後再擊中妻子胸口，造成女嬰當場死亡，妻子重傷送醫。

布魯姆郡(Broome County)警方表示，男子普羅弗里特26日上午在科爾斯維爾(Colesville)家中和妻子梅根(Megan Carey)發生嚴重爭吵後，竟然拿起十字弓射向當時正在抱著女兒艾莉諾(Eleanor Carey)的妻子，妻女中箭後他還試圖阻止對方報警。

警方凌晨5時15分左右趕到現場時，普羅弗里特已經逃離家中，發現十字弓箭射進女嬰上半身後從腋下穿出，再擊中梅根胸口，醫護人員立即對女嬰施以急救，然而仍在現場被宣告身亡，梅根則被送到附近醫院接受治療。

警方後來在住家附近樹林中，成功將車輛陷入泥濘中的普羅弗里特逮捕，並指控犯下二級謀殺罪、二級謀殺未遂罪和一級藐視法庭等罪。警長阿克沙爾(Fred Akshar)表示，這起案件是近年來所發生最心碎且最愚蠢的犯罪行為之一，「我們所有人都與這名無辜的3周大女嬰艾莉諾家屬同在」。