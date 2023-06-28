阿聯住宅高樓暗夜大火「整根燃燒」　驚悚畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

阿拉伯聯合大公國北部城市阿治曼（Ajman）一棟36層樓的住宅高樓26日晚間發生大火，火勢猛烈延燒多個樓層，燃燒中的殘骸不斷掉落，所幸並未傳出人員傷亡的消息。

▲烈焰吞噬多個樓層，濃煙不斷竄出。（圖／路透，下同）

綜合路透、太陽報等報導，這場火災發生在阿治曼一號複合住宅區「2號塔樓」（Tower 02），大火熊熊燃燒，從低樓層一路至高樓層都被烈焰吞噬，建築物外牆嚴重損壞。大批被疏散的居民及現場目擊群眾聚集在一起，驚恐地看著建築物陷入一片火海，濃煙不斷竄出。

BREAKING Massive fire in residential high-rise building in Ajman, UAE



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所幸在民防與警消人員的合作下，成功控制火勢並將其撲滅，且未造成人員傷亡。這棟高樓的居民疏散後，搭乘交通管理局提供的巴士，前往阿治曼與沙迦（Sharjah）的住宿地點接受安置。依據統計，火災造成64間公寓及10輛汽車受損。