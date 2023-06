法國17歲少年拒盤查「遭警察近距離射殺」　巴黎郊區爆發示威

記者詹雅婷/綜合報導

法國巴黎郊區一名17歲少年27日拒絕停車接受警察攔檢,結果被員警近距離開槍喪命,開槍員警則因涉嫌過失殺人接受調查。這起事件引爆當地社區強烈不滿,群眾上街抗議野蠻殺戮、朝警方扔鞭炮,員警則是發射催淚瓦斯回應,逮捕9人。

▲警方近距離朝少年開槍。(圖/翻攝自推特)

綜合路透、美聯社等報導,事發於當地27日上午8時30分左右,巴黎西北郊楠泰爾(Nanterre)的兩名員警在路邊要對一輛黃色轎車進行檢查,車上除了17歲擔任駕駛的送貨司機尼爾(Nael),還有另外2名乘客。依據網路流傳的影片,兩名員警就貼在車輛旁邊,在尼爾開車的那一刻,其中一名警察朝他開槍,車輛隨即撞上柱子。

尼爾中彈命喪現場,車上另名乘客被警方短暫拘留後獲釋,其餘一人失聯。尼爾律師事後發出聲明,否認警方宣稱的駕駛企圖開車輾壓員警一說。

這起事件引起法國社會關注,事發地區更是出現街頭騷亂,與警方爆發衝突,有人在警察總部外抗議,部分群眾放火燃燒路障及垃圾箱,砸毀公車站,朝警察扔鞭炮。警方則是用催淚瓦斯回應,逮捕9人。

BREAKING:



The riots which started in Nanterre after the police shot a 17-year-old to death in the city today have now spread to several other French cities.



Fireworks and rocks are the main weapons used by the rioters against the police.pic.twitter.com/Hp5ExSGC5y