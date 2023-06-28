法國17歲少年拒盤查「遭警察近距離射殺」　巴黎郊區爆發示威

記者詹雅婷／綜合報導

法國巴黎郊區一名17歲少年27日拒絕停車接受警察攔檢，結果被員警近距離開槍喪命，開槍員警則因涉嫌過失殺人接受調查。這起事件引爆當地社區強烈不滿，群眾上街抗議野蠻殺戮、朝警方扔鞭炮，員警則是發射催淚瓦斯回應，逮捕9人。

▲警方近距離朝少年開槍。（圖／翻攝自推特）

綜合路透、美聯社等報導，事發於當地27日上午8時30分左右，巴黎西北郊楠泰爾（Nanterre）的兩名員警在路邊要對一輛黃色轎車進行檢查，車上除了17歲擔任駕駛的送貨司機尼爾（Nael），還有另外2名乘客。依據網路流傳的影片，兩名員警就貼在車輛旁邊，在尼爾開車的那一刻，其中一名警察朝他開槍，車輛隨即撞上柱子。

尼爾中彈命喪現場，車上另名乘客被警方短暫拘留後獲釋，其餘一人失聯。尼爾律師事後發出聲明，否認警方宣稱的駕駛企圖開車輾壓員警一說。

這起事件引起法國社會關注，事發地區更是出現街頭騷亂，與警方爆發衝突，有人在警察總部外抗議，部分群眾放火燃燒路障及垃圾箱，砸毀公車站，朝警察扔鞭炮。警方則是用催淚瓦斯回應，逮捕9人。

BREAKING:



The riots which started in Nanterre after the police shot a 17-year-old to death in the city today have now spread to several other French cities.



Fireworks and rocks are the main weapons used by the rioters against the police.pic.twitter.com/Hp5ExSGC5y — Visegrád 24 (@visegrad24) June 27, 2023

涉案開槍的員警因涉嫌過失殺人被拘留接受調查。法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）已透過推特表示，相關單位正針對此案進行調查，釐清事件具體情況。

這起事件是法國2023年在類似情況下所發生的第2起死亡事件。法國警方近年來因執法釀成人民死傷引起外界議論，去年交通檢查開槍導致13人喪命創下紀錄。

▼當地爆發抗議示威。（圖／路透）