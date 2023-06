衛星影像曝光！瓦格納首腦流亡白俄羅斯　2架飛機降落空軍基地

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)流亡白俄羅斯,依據BlackSky拍攝到的衛星影像,與普里格津有關的兩架飛機27日上午降落在白俄羅斯首都郊外一處空軍基地。

▲瓦格納集團首腦普里格津。(圖/達志影像/美聯社)

Exclusive @CNN reporting: Two planes linked to Prigozhin/Wagner Group seen on tarmac this morning in @BlackSky_Inc sat image at Machulishchy Airbase in Belarus.https://t.co/279piyljkV pic.twitter.com/IsA41tAx6j