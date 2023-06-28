衛星影像曝光！瓦格納首腦流亡白俄羅斯　2架飛機降落空軍基地

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）流亡白俄羅斯，依據BlackSky拍攝到的衛星影像，與普里格津有關的兩架飛機27日上午降落在白俄羅斯首都郊外一處空軍基地。

▲瓦格納集團首腦普里格津。（圖／達志影像／美聯社）

Exclusive @CNN reporting: Two planes linked to Prigozhin/Wagner Group seen on tarmac this morning in @BlackSky_Inc sat image at Machulishchy Airbase in Belarus.https://t.co/279piyljkV pic.twitter.com/IsA41tAx6j — Paul P. Murphy (@murphy) June 27, 2023

CNN報導，普里格津自24日晚間離開俄羅斯南部頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）軍事總部以來，從未出現在任何影片或照片當中。不過依據白俄羅斯總統盧卡申科的說法，普里格津已抵達白俄羅斯。

BlackSky於27日上午拍攝到的衛星影像顯示，兩架編號RA-20795及RA-02878的飛機停在白俄羅斯首都明斯克郊外的馬丘里奇空軍基地（Machulishchy Airbase）停機坪。另據BlackSky的其他衛星影像及CNN針對飛機相關分析，飛機是在過去24小時內抵達，機身大小與普里格津有關的飛機相符合。

FlightRadar24飛行數據顯示，兩架飛機是在當地上午8時左右降落，在著陸之前均關閉應答機，因此無法確定明確的降落位置。歐洲高階情報人員與熟悉普里格津飛機的消息人士向CNN證實，這兩架飛機與普里格津有關，但不清楚他本人是否就在機上。

儘管瓦格納這場叛變一日就喊卡，但如今已被貼上叛徒標籤。美國參議院情報委員會主席沃克（Mark Walker）爆料，普里格津目前下榻於明斯克一間飯店，但是住的房間並沒有對外窗戶，因為他害怕會被普丁手下透過窗戶射殺。