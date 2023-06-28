北韓恐又要射火箭！衛星發射場「出現白色物體」　疑為發射做準備

▲北韓5月31日發射運載火箭千里馬-1型失敗。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）5月31日曾發射搭載軍事偵察衛星的火箭「千里馬-1型」，豈料最後卻因引擎異常、燃料特性不穩而導致發射失敗墜海，儘管平壤當局曾表示將會在最快時間內再次發射，卻仍未有相關動作。如今，美國商業衛星拍攝到，西海衛星發射場外的新建發射台出現「白色物體」，疑似是準備發射工作的跡象。

根據《美國之音》（VOA），美國私人衛星影像公司「行星實驗室」（Planet Labs）最近公開27日所拍攝的衛星相片，其中位於平安北道鐵山郡東倉里西海衛星發射場東側約3公里處的新發射場，在其移動式組合建築南側地帶，發現長16公尺、寬7公尺的白色物體。

報導先前曾指出，24日所拍攝的衛星相片中，發現該發射場出現長約60公尺、寬約18至20公尺的白色物體，比27日所發現的白色物體還要大，連續2次透過衛星相片發現該發射場出現不同體積的白色物體，顯示發射場近日近來動向頻繁，研判可能是平壤當局正在準備新一波的火箭發射。

新發射場出現長30公尺、寬50公尺的移動型組合式建築，由於衛星拍攝時的解析度較低，目前尚未辨識出該白色物體為何，研判是北韓在新發射場上興建建築物，或是在移動型組合式建築設置白色隔板。

據悉，儘管平壤當局曾數度表示將會儘快完成第二次發射，但目前仍未對外公開詳細的發射時程。