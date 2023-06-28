韓國南部夏季暴雨！一天降下283mm驚人雨量　60多歲婦女外出失蹤

▲夏季雨季為南韓南部帶來強降雨，光州廣域市北區光州川28日水位上升、氾濫。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓從6月底開始迎來夏季雨季，受到滯留鋒面伴隨著低氣壓影響，24日起雨勢開始從濟州島向北方的全羅南道擴散，其中昨（27）日發布豪雨警報的光州市、全羅南道在一天之內降下283mm的雨量，雨勢導致淹水、光州市堤防掏空，而一名外出開水門的60多歲婦人因此失蹤，消防當局正全力搜救。

根據《韓聯社》、《News1》，光州地方氣象廳指出，從27日0時至今（28）日上午7時為止，光州市降雨量達283.8mm、全羅南道潭陽郡220mm、全羅南道和順郡210mm、全羅南道咸平郡202mm、全羅南道羅州市和谷城郡190.5mm；至於慶尚南道南海郡測得時雨量為74.5mm，創下當地歷來新紀錄。

報導指出，一旦時雨量達到30至40mm，則會被形容是「大雨從天空往下倒」的程度，行進中的汽車就算打開雨刷，也無法清楚看見前方視野。

全羅南道咸平郡嚴多面27日晚間10時32分，一名年約60多歲的婦女為了打開水門而外出，卻因遇到強烈雨勢失蹤，目前消防當局出動91名人力全面搜救，為此南韓國務總理韓悳洙特別下令搜救，並緊急指示行政安全部、環境部、消防廳、警察廳、山林廳嚴防豪雨災情，以及迅速協助災民疏散等。

至於光州廣域市北區石谷洞石谷川則傳出堤防被豪雨掏空，當局緊急疏散100多名村民至鄰近的小學避難，而光州、全羅南道麗水市、高興郡、咸平郡等地也傳出地下停車場或住宅、道路淹水等災情。