　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

27歲地勤捲入飛機引擎絞死　調查揭「自殺亡」同事目睹震驚

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 大衛被吸入運轉中的引擎，當場遭絞死。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州聖安東尼奧國際機場23日發生死亡事故，27歲地勤大衛．雷納（David Renner）工作中被飛機引擎吸入絞死，法醫26日裁定他死於自殺。家屬事後坦言，大衛從小父母離異，家庭環境複雜，過去也曾經自殘，但近幾月來完全看不出輕生徵兆。

根據《每日郵報》，大衛任職於地勤服務公司Unifi Aviation，23日晚間被一架達美航空客機引擎吸入絞死，目睹經過的同事都震驚不已。驗屍結果顯示他死於鈍器及銳器傷害，比爾郡（Bexar County）法醫辦公室26日裁定他死於自殺。

機場官員事發23日當晚證實，一名員工約於晚間10時25分被吸入達美航空1111航班引擎。當時飛機剛從洛杉磯降落，正向登機門滑行，僅一組引擎正在運轉。知情人士透露，大衛似乎是「故意站在運轉中的引擎前方」。

大衛的兄弟約書亞（Joshua Renner）受訪表示，他的童年「有時很複雜，就像其他父母離異的孩子，在兩個不同家庭長大」，「據我所知，這不是大衛第一次這麼做」，「還有過其他次，但我想這次不一樣」。

但約書亞提到，大衛近5個月來並未表現出自殘跡象，每天都過得很充實，「這次沒有任何跡象。大衛已經戒毒8個多月，一直在接受治療，積極用處方藥」，儘管長期與心理健康問題奮戰，仍經常變魔術、講笑話逗樂親友。

約書亞藉此敦促大眾，在注意到他人的痛苦時伸出援手，「任何一個人都有可能拯救陌生人的生命」，「最簡單的微笑也能帶來改變」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
看范范少激情！他不忍了「老婆5年不愛愛」　風向炸鍋
快訊／瘦子正式提告　葛斯齊發聲！
陳建州籃球當年有多猛？　一票人點頭：不輸林書豪
快訊／瘦子正式提告！　曬訴狀開戰
大谷翔平太狂！　單場飆10K又炸雙響砲
獨／人氣YTR最快7月來台定居！
LIVE／遭影射「接受黑人」Apple怒反擊　黃子佼神隱一周

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

IOC邀北韓出賽2024巴黎奧運　北韓釋正面訊息：國旗將在奧運飛揚

阿聯住宅高樓暗夜大火「整根燃燒」　驚悚畫面曝光

華爾街實習生時薪狂飆　進這間公司「月賺近60萬台幣」

地表最強9歲男童！力大如牛「 硬舉68公斤」　連腕力賽都贏國手

溜索一半繩子突然斷裂　6歲童「墜落12公尺高空」驚險畫面曝光

跟祖克柏來真的？馬斯克練武畫面曝光　狠摔巴西柔術黑帶

北韓恐又要射火箭！衛星發射場「出現白色物體」　疑為發射做準備

3年前才送進急診室　43歲媽「意外踩到火蟻堆」嚴重過敏當場死亡

瓦格納叛變「俄軍戰損」比烏反攻更慘！上看39死　疑有將領喪命

美國劍指瓦格納傭兵集團　制裁多家金援公司

蕭敬騰求婚Summer！偷偷相愛16年　「從今天起用一生去愛」擁吻她！

黑人「當大牙面聊看謎片」畫面瘋傳　 曾遭Makiyo爆酒後會亂親

陳建州遭爆「撲床硬上大牙」！　全盤否認：不容許惡意抹黑

打遊戲被雨棚水淋整身！　手機直接GG友一旁笑翻

黃鐙輝認霸凌同學：想當面道歉　沒聯絡NONO…震驚大牙遭性騷

陳建州爆侵犯　大牙：還有其他人被騙｜20230627 ET午間新聞

年收賭資高達1億！賽鴿協會賭博、虐待動物

29歲上士疑枉死！母妻招魂　悲戚哭喊：任務完成回家了

每次都被會吃辣的人騙！　男從相信→暴怒喊被背叛

新中橫巨石坍方「如休旅車大」　1車被碎石砸！後方倒車急逃

IOC邀北韓出賽2024巴黎奧運　北韓釋正面訊息：國旗將在奧運飛揚

阿聯住宅高樓暗夜大火「整根燃燒」　驚悚畫面曝光

華爾街實習生時薪狂飆　進這間公司「月賺近60萬台幣」

地表最強9歲男童！力大如牛「 硬舉68公斤」　連腕力賽都贏國手

溜索一半繩子突然斷裂　6歲童「墜落12公尺高空」驚險畫面曝光

跟祖克柏來真的？馬斯克練武畫面曝光　狠摔巴西柔術黑帶

北韓恐又要射火箭！衛星發射場「出現白色物體」　疑為發射做準備

3年前才送進急診室　43歲媽「意外踩到火蟻堆」嚴重過敏當場死亡

瓦格納叛變「俄軍戰損」比烏反攻更慘！上看39死　疑有將領喪命

美國劍指瓦格納傭兵集團　制裁多家金援公司

快訊／台南市鹿耳門溪女子溺水！救起已無生跡　送醫搶救中

府發言人爆不倫戀　酒駕風波就能看出Kolas不守信

日本OL吐「不想結婚的理由」　第1點就超衝擊！台人驚：要求好高

IOC邀北韓出賽2024巴黎奧運　北韓釋正面訊息：國旗將在奧運飛揚

阿聯住宅高樓暗夜大火「整根燃燒」　驚悚畫面曝光

4度找韓冰出線中正萬華立委　黃呂錦茹：剛開始有共識後來才拒絕

名嘴曝「里拉德知道自己將被交易」　熱火期待他喊賣我

小櫃台變「最強繼承者」　捧1.2億現金入住博愛豪宅

陳明通案審定書予以保密　賴士葆：台大不救聲譽、教育部事不關己

活久見！日本天后隔30年降落台灣　公開7／5班機：期待見大家

調皮貓抱「紫色桃子」玩耍！　汪無奈裝睡...媽：蛋蛋的哀傷

國際熱門新聞

戳破爸媽保險套　女嗨爆「妹妹出生真相」

冷凍庫太吵被工友關掉　3千萬研究毀了

瓦格納首腦瀕「半瘋狂狀態」　白俄總統曝斡旋過程

女友曾和15男睡過！　他崩潰：她壞掉了

中頭獎爽領1000萬！年輕妹3年後錢竟全輸光

電梯故障要爬34樓　超暖顧客餐點直接送他

普丁證實：俄軍被瓦格納擊落　多名飛行員殉職

美國「極高度保密」瓦格納兵變情報

澳媒揭遭中國訓斥1小時　紐外長回應了

人類超抽地下水　地球自轉軸加速偏移

新郎死在婚禮上　她升格人妻10分鐘變寡婦

竊電露餡！阿伯火烤男鄰居　魚叉射穿她頸部

水塔從天而降！　倒楣男下秒被砸死

白俄總統證實瓦格納首腦普里格津抵達當地

更多熱門

相關新聞

新手爸十字弓射殺女嬰　妻抱著女兒也中箭

新手爸十字弓射殺女嬰　妻抱著女兒也中箭

美國紐約州26歲男子普羅弗里特(Patrick D. Proefriedt)在妻子手中抱著3周大女兒時，竟然朝她們發射十字弓，十字弓先射進女嬰上半身後再擊中妻子胸口，造成女嬰當場死亡，妻子重傷送醫。

好市多祭1招打擊「共用會員卡」！

好市多祭1招打擊「共用會員卡」！

延續布林肯訪中對話　美副卿致電中駐美大使

延續布林肯訪中對話　美副卿致電中駐美大使

美前聯合國大使：中共若侵台　意味經濟全面脫鉤

美前聯合國大使：中共若侵台　意味經濟全面脫鉤

觀光客在羅馬競技場刻字　被抓恐罰70萬

觀光客在羅馬競技場刻字　被抓恐罰70萬

關鍵字：

北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

《黑澀會》小蠻終於回應「大牙爆料」！

陳建州激吻Selina畫面瘋傳！

《黑澀會》陳建州最疼她！小S早預言：不噁嗎？

大牙被黑人性騷　「隔天嘟嘴照」曝光

黑人沒證據能定罪？大牙「手握3有利關鍵」

快訊／黃子佼神隱1周「首發聲」！

手機有這4種照片快刪　專家：非常危險

范瑋琪鬆口認了「和黑人少激情」：我虧欠他！

高鐵擠滿人！年輕妹爽快「好啊」　醫：感謝她成全我們

蕭敬騰2年前與經紀人「車上親暱互動」全被拍

黑人「強闖美眉房間」畫面曝！MeiMei沒穿內衣嚇壞

「已婚男主持」早被爆偷吃女星！5線索太明顯

藍正龍助理15字回應離婚！

黑人最疼是Apple「超甜暱稱曝光」！爆私約美眉看球賽

深夜撞見14歲弟看A片！姊「1原因」反被讚爆

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰求婚Summer！偷偷相愛16年　「從今天起用一生去愛」擁吻她！

蕭敬騰求婚Summer！偷偷相愛16年　「從今天起用一生去愛」擁吻她！
黑人「當大牙面聊看謎片」畫面瘋傳　 曾遭Makiyo爆酒後會亂親

黑人「當大牙面聊看謎片」畫面瘋傳　 曾遭Makiyo爆酒後會亂親

陳建州遭爆「撲床硬上大牙」！　全盤否認：不容許惡意抹黑

陳建州遭爆「撲床硬上大牙」！　全盤否認：不容許惡意抹黑

打遊戲被雨棚水淋整身！　手機直接GG友一旁笑翻

打遊戲被雨棚水淋整身！　手機直接GG友一旁笑翻

黃鐙輝認霸凌同學：想當面道歉　沒聯絡NONO…震驚大牙遭性騷

黃鐙輝認霸凌同學：想當面道歉　沒聯絡NONO…震驚大牙遭性騷

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面