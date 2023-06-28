27歲地勤捲入飛機引擎絞死　調查揭「自殺亡」同事目睹震驚

▲ 大衛被吸入運轉中的引擎，當場遭絞死。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州聖安東尼奧國際機場23日發生死亡事故，27歲地勤大衛．雷納（David Renner）工作中被飛機引擎吸入絞死，法醫26日裁定他死於自殺。家屬事後坦言，大衛從小父母離異，家庭環境複雜，過去也曾經自殘，但近幾月來完全看不出輕生徵兆。

根據《每日郵報》，大衛任職於地勤服務公司Unifi Aviation，23日晚間被一架達美航空客機引擎吸入絞死，目睹經過的同事都震驚不已。驗屍結果顯示他死於鈍器及銳器傷害，比爾郡（Bexar County）法醫辦公室26日裁定他死於自殺。

機場官員事發23日當晚證實，一名員工約於晚間10時25分被吸入達美航空1111航班引擎。當時飛機剛從洛杉磯降落，正向登機門滑行，僅一組引擎正在運轉。知情人士透露，大衛似乎是「故意站在運轉中的引擎前方」。

大衛的兄弟約書亞（Joshua Renner）受訪表示，他的童年「有時很複雜，就像其他父母離異的孩子，在兩個不同家庭長大」，「據我所知，這不是大衛第一次這麼做」，「還有過其他次，但我想這次不一樣」。

但約書亞提到，大衛近5個月來並未表現出自殘跡象，每天都過得很充實，「這次沒有任何跡象。大衛已經戒毒8個多月，一直在接受治療，積極用處方藥」，儘管長期與心理健康問題奮戰，仍經常變魔術、講笑話逗樂親友。

約書亞藉此敦促大眾，在注意到他人的痛苦時伸出援手，「任何一個人都有可能拯救陌生人的生命」，「最簡單的微笑也能帶來改變」。

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