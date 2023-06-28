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小5童學柔道「腦出血」昏迷！　爸曝診斷書控：被館長打成智能障礙

▲▼ 。（圖／翻攝自bobaedream）

▲ 男童送醫當時還穿著柔道服。（圖／翻攝自bobaedream）

記者陳宛貞／編譯

南韓一名國小5年級男童在柔道館上課時，和館長一對一訓練時竟被打到腦出血昏迷，送醫後診斷為智能障礙，至今長達1年來必須住院治療，家屬憤而上網發文並公開診斷書，指控館長事後不斷逃避責任，也引發網友公憤。

綜合《紐西斯通訊社》等韓媒，男童父親26日在網路論壇發文控訴，「曾經健康的兒子去年4月和柔道館館長一對一訓練時，頭部受到撞擊倒下，至今還不能回家。」

他說明，兒子在一對一對打時突然倒下，緊急送醫時已經失去意識，被送進加護病房，診斷出外力撞擊引發的急性外傷性腦出血，經過1年雖好不容易醒來，目前仍住在首爾大型醫院治療，無法正常生活，且腦部嚴重損傷，診斷出腦病變及智能障礙，認知能力不到5歲，目前仍在接受視障檢查。

▲▼ 。（圖／翻攝自bobaedream）

▲ 家屬公開腦損診斷書。（圖／翻攝自bobaedream）

然而，令家屬更憤怒的是柔道館館長的態度。男童父親指出，兒子去年被送急診室時，館長還曾在電話中流淚道歉，「一切都是我的錯，我會負起日後的治療及讓孩子恢復正常生活的責任」，如今卻180度大轉彎，改口不認帳。

當時在場的學員和教練早已不在這家柔道館，難以找到人證或物證。事發2個月後找到的唯一一名目擊者則稱，由於館長體型高大，男童體型很小，過肩摔時男童就像飛出去一樣，且當天館長訓練比平常嚴格，也看得出男童很痛苦。

男童父親指出，這家柔道館事發後改名繼續營業，家屬卻仍活在痛苦之中，要求館長支付過去8個月的醫藥費時，對方卻稱「要問過爸媽」，且此後僅透過警方聯絡，不願正面回應。

這則貼文在網路上瘋傳，點燃眾多網友怒火，紛紛留言砲轟，「他還是人嗎」、「館長道歉的時候應該留下證據的」、「事發時就該蒐集監視器畫面和證詞，但因為狀況緊急，常常等到之後才會做這件事，而加害者在這段期間就會越來越厚臉皮」、「這樣誰還敢送小孩去學柔道」、「補習班應該強制裝設監視器」。

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