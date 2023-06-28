好市多出手打擊「共用會員卡」！　自助結帳須多過1關

▲ 好市多宣布開始打擊共享會員卡。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

影視串流龍頭Netflix在全球開鍘共享帳號之際，零售巨擘好市多（Costco）也開始打擊「共用會員卡」。由於該公司發現越來越多人偷偷溜進門市，使用其他顧客的會員卡自助結帳避開審查，因此未來針對自助結帳的顧客也會檢查會員卡是否為本人持有。

根據CNBC，美國好市多27日宣布，該公司正打擊偷溜進門市，企圖使用他人會員卡購物的人。好市多過去皆要求顧客在結帳時出示會員卡，如今還將要求在自助結帳櫃台須出示有照片的會員卡，若會員卡上沒有照片，則須出示有照片的身分證件。

該公司聲明表示，將自助結帳櫃台擴展至更多門市以後，注意到越來越多共享會員卡的濫用情形，「我們認為，非會員享有與會員相同的優惠與價格並不適當」。

好市多商業模式有別於其他零售商，大部分獲利來自會費，有助支付公司開銷，並保持商品價格低廉，過去3年疫情期間吸引更多會員加入，但如今消費者因通膨縮減開支，或將錢花在旅遊或外食，令會員制零售商也面臨壓力。

好市多過去2季的報告指出，由於消費者對高價商品及家具、電子產品等流行商品需求放緩，食品銷售比例增加。若計入通膨影響，該公司截至5月7日的一季淨營收較去年同期成長約2%至526億美元。

好市多首席財務長加蘭提（Richard Galanti）在去年12月的法說會上便曾表示，「在這些艱困的時期，我們所有人都受到衝擊，尤其是價格較高的非必需品。」