地表最強9歲男童！力大如牛「 硬舉68公斤」　連腕力賽都贏國手

▲9歲童擁神力。（圖／翻攝自IG「tristan.minibeast.arseneault」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

加拿大一名9歲男童超厲害，他從3歲開始就被訓練成摔角選手，現在的他可以硬舉起68公斤（150磅）的槓鈴，等於是一個成人的體重，擁有神力的他甚至在家鄉舉辦的腕力比賽中奪得金牌，即將在7月參加全國腕力錦標賽。

據《紐約時報》報導，加拿大亞伯達省（Alta）德雷頓谷（Drayton Valley）的9歲男童「阿塞諾」（Tristan Arseneault）從小力氣就很大，在3歲時就被培訓成摔角選手。在8歲時阿塞諾參加家鄉舉辦的腕力比賽，更是擊敗了一名青年國家銀牌得主（youth national silver medallist），天生神力讓大家嘖嘖稱奇。

▲小小年紀的阿塞諾，已經可以硬舉68公斤槓鈴。（圖／翻攝自IG「tristan.minibeast.arseneault」）

現今的阿塞諾雖然體重才60磅，但卻能硬舉150磅的槓鈴，差不多是一個成年人的重量，讓大家十分看好他未來的表現，而對腕力比賽相當有興趣的他，也將於7月參加全國腕力錦標賽。

阿塞諾也在接受CBC採訪時表示，「我非常喜歡這項競技運動，我覺得腕力賽是非常具技術性的運動」，他的教練伯努瓦（Frazier Benoit）也補充，腕力賽一開始並沒有分青年組或是業餘組，所以第一次比腕力賽時會像是被丟進了狼群中，並表示「腕力並不是單純只用手臂和桌子就可以訓練的運動，還需要特殊的教練和設備來輔助」。

此外，阿塞諾也時常在IG粉專分享自己比賽或是訓練的生活日常，可以看出平時的他非常積極的在健身房接受訓練，外界也十分看好這位擁有「神力」的9歲男童。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399