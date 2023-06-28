女友曾「和15男發生性關係」！　他睡完想悔婚：她壞掉了

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女友曾「和15男發生關係」！　他睡完想悔婚：她壞掉了

夫妻,情侶,家人,家庭,吵架,冷戰（圖／CFP）

▲男子不滿女友曾經和其他男人發生過關係。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

馬來西亞一名男子因為感情問題匿名上網提問，希望網友能夠為他指點迷津。他表示，自己在與現任女友交往前仍是處男，第一次也給了女友，但是女友卻曾經和包含他在內的15名男性發生過性關係，已經「壞掉」，讓他擔心自己婚後會對此事耿耿於懷，不知是否應該繼續和她交往。不過相關文章一出，隨即引發網友砲轟。

根據《中國報》報導，大馬一名男子投稿推特帳號「TwtWedding」並匿名發文稱，自己和現任女友交往約1年，已經開始談婚論嫁，然而他心中卻一直有一根刺，無法放下，想詢問網友意見，是否應該繼續籌備結婚事宜，還是要與女友分手。

他說，女友來自問題家庭，她的父親從小拋棄母親，導致母親罹患憂鬱症，而她小時候也曾遭遇性騷擾、猥褻以及性侵等各種不幸，但她仍然非常善良，甚至在交往期間願意為了他做出改變，並深入了解男方的宗教。儘管如此，女友卻有一點讓他非常介意。

他說，女友是個在性觀念上非常開放的人，包含他在內，曾經和15個男人發生過關係。男方表示，「我認識這個女孩的時候，她其實已經『壞掉了』，是有黑歷史的女孩。雖然一開始我可以接受，但是老實說我在認識她之前非常純潔，不曾和其他女性發生過性關係。」

男子直言，在和女友發生過性關係後，他也覺得自己應該負起責任，所以準備與她攜手共度人生，也想要改變女友的開放觀念，但是他越想越無法接受女友曾經和其他14名男性發生過關係，甚至擔心婚後女友會出軌，因此上網尋求網友意見。

對此，網友們紛紛砲轟，這名男子說女友「壞掉了」，但其實自己根本就半斤八兩，先和女友發生過關係後，才嫌棄對方的性史，又不要臉地稱自己很純潔。

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