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挑戰喝光酒吧「21款雞尾酒」　他一口氣狂灌12杯倒地身亡

▲▼英國53歲男子提摩西（Timothy Southern） 狂飲雞尾酒死亡。（圖／翻攝GoFundMe）

▲提摩西挑戰喝完酒吧菜單上所有雞尾酒，最終不幸身亡。（圖／翻攝GoFundMe）

記者吳美依／綜合報導

英國53歲男子提摩西（Timothy Southern）參加家族旅遊，遠赴加勒比海國家牙買加（Jamaica）度假。他在飯店放鬆時，興致勃勃地挑戰喝光酒吧所有21款雞尾酒，喝完12杯後卻嚴重不適，最終不幸身亡。

根據初步調查結果，提摩西當天上午一直在狂飲啤酒和白蘭地，後來遇到2名加拿大女性遊客，對方宣稱正在進行一項挑戰，也就是午夜前把酒吧菜單上所有雞尾酒喝過一輪，作為慶生活動的一部分。

提摩西聽完，也決定加入挑戰行列，但他喝完12杯雞尾酒後，因為身體不適返回房內，不久後身亡。根據家屬說法，「他仰躺著喘不過氣…發出咕嚕咕嚕的聲音。他一被擺到接受心肺復甦的姿勢就吐了。我一直大叫他的名字，但沒有回應。」

▲雞尾酒。（示意圖／達志影像）

▲尚不清楚死者花費多久時間喝完12杯雞尾酒。（示意圖／達志影像）

《獨立電視台》等外媒報導，牙買加首都京斯敦（Kingston）病理學家研判，提摩西死因為「酒精攝入引起的急性腸胃炎」，其家鄉英國斯塔福郡（Staffordshire）法醫艾瑪（Emma Serrano）裁定，他的死亡與酒精相關。不過，目前尚不清楚，提摩西把12杯雞尾酒喝掉的速度有多快。

此外，家屬也對聖安地區（Saint Ann）飯店「Royal Decameron Club Caribbean」的緊急應對措施感到憤怒與不滿，批評飯店醫療團隊欠缺準備與培訓，還指控一名護理師沒有主動接手急救，甚至需要他人提醒，才開始實施心肺復甦術。

 

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