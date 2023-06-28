英國防部：烏克蘭很可能奪回「2014年後被俄占據領土」

▲烏軍收復頓內茨克州村莊Neskuchne後，升起烏克蘭國旗。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

英國國防部在每日情報簡報中表示，烏克蘭很有可能奪回俄國2014年起占據的東部領土。此外，他們在頓巴斯地區前線同時發動反攻，恐讓自封成立的「頓內茨克人民共和國」以及在當地行動的車臣部隊負荷過大、疲於奔命。

2014年，俄羅斯非法併吞克里米亞半島南部，獲莫斯科支持的武裝部隊也控制了烏克蘭東部、與俄國接壤的頓內茨克及盧甘斯克部分地區。

一名烏克蘭指揮官24日稱，已經解放俄軍占領的頓內茨克村莊克拉斯諾格夫卡（Krasnohorivka）。而英國國防部表示，在那之後，烏克蘭空降部隊從該村莊往東「小幅推進」，成為基輔有機會重奪領土的實例之一。不過，俄方迄今尚未在戰況說明中提及此事。

▲巴赫穆特的烏軍在一輛M113裝甲運兵車上招手。（圖／路透）



本月稍早，烏克蘭總統澤倫斯基證實，外界期待已久的反攻已經開始，儘管一度坦承進展「比預期更慢」，但他本周表示，所有前線都已取得進展，只是未透露細節或具體提及任何地區。26日，烏克蘭南部前線指揮官塔納夫斯基（Oleksandr Tarnavskyi）說，烏軍正在向南推進，「已經有領土被解放，而我們的行動仍在持續」。

烏克蘭東南部第聶伯羅河（Dnipro River）左岸被俄軍控制，右岸由烏軍把持。不過，俄羅斯知名記者卡茲（Sasha Kots）上周在Telegram寫道，烏軍在赫爾松地區取得進展，跨越第聶伯羅河並在左岸建立據點，試圖進一步往南擴張。他的說法未獲官方證實。