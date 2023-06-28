瓦格納叛變「俄軍戰損」比烏反攻更慘！上看39死　疑有將領喪命

▲俄國軍機伊留申-22m墜毀。（圖／推特）



記者王佩翊／編譯

普丁26日證實，有多名飛官遭瓦格納擊落死亡。儘管俄國當局並未公開確切的飛行員死亡人數與軍機損失，但是有前蘇聯軍官聲稱，俄軍的飛機上不只有一般軍官，可能還有高級將領存在，整體殉職人數恐達30多人，比烏克蘭反攻傷亡人數還多。對此，瓦格納首腦普里格津則強調，是俄軍先對他們投擲炸彈，才不得不發動反擊將俄國軍機擊落。

根據BBC、《每日快報》報導，儘管莫斯科當局一直不願證實在瓦格納叛變中喪命的具體俄軍人數，但是前蘇聯軍事專家阿爾克斯尼斯（Viktor Alksnis）透過已經曝光的墜毀戰機的照片分析，至少有34至39名俄軍死於這場鬥爭之中。

瓦格納因不滿俄羅斯國防部的所作所為，因此先是佔領俄羅斯南部城市頓河畔羅斯托夫市的軍事總部，控制該市的所有軍事基地，隨後揮兵往莫斯科挺進。然而隊伍行駛24小時後，終於在白俄羅斯的協調下，於距離莫斯克200公里遠處撤兵，結束這場一觸即發的衝突。

普里格津說，這是一場正義的遊行，瓦格納只是想要表達自身的理念，並非為了反抗，而部隊全程也表現地毫無攻擊性，但是俄軍卻仍然投擲炸彈攻擊他們，因此瓦格納逼不得已，只能動手擊落俄國軍機，作為反擊。

烏克蘭當局聲稱，在這場瓦格納短暫的叛變中，俄羅斯有6架直升機與1架軍機墜毀，其中直升機分別為2架攻擊直升機、3架電戰直升機以及1架運輸直升機。此外，有數十段影片都證實，一架在機身寫有俄羅斯空軍字樣的伊留申-22m墜毀。伊留申-22m也被稱為「空中指揮所」，它能在戰鬥中指揮部隊，並成為遠離前線的主要指揮中心與地面部隊間的聯絡管道。

對此，阿爾克斯尼斯則提出略為不同的看法，他認為，被擊落的應該是5架俄羅斯直升機與1架伊留申-22m。伊留申-22m的乘載人數可能高達15至20人，由於它是空中指揮所，因此機上當時可能載有高級將領。而另外5架直升機的死亡人數可能高達19人，也就是說，俄軍在瓦格納短短1天的叛變行動中的犧牲人數，比烏克蘭反攻還要多。