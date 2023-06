瓦格納叛變「俄軍戰損」比烏反攻更慘！上看39死　疑有將領喪命

▲俄國軍機伊留申-22m墜毀。(圖/推特)



記者王佩翊/編譯

普丁26日證實,有多名飛官遭瓦格納擊落死亡。儘管俄國當局並未公開確切的飛行員死亡人數與軍機損失,但是有前蘇聯軍官聲稱,俄軍的飛機上不只有一般軍官,可能還有高級將領存在,整體殉職人數恐達30多人,比烏克蘭反攻傷亡人數還多。對此,瓦格納首腦普里格津則強調,是俄軍先對他們投擲炸彈,才不得不發動反擊將俄國軍機擊落。

根據BBC、《每日快報》報導,儘管莫斯科當局一直不願證實在瓦格納叛變中喪命的具體俄軍人數,但是前蘇聯軍事專家阿爾克斯尼斯(Viktor Alksnis)透過已經曝光的墜毀戰機的照片分析,至少有34至39名俄軍死於這場鬥爭之中。

瓦格納因不滿俄羅斯國防部的所作所為,因此先是佔領俄羅斯南部城市頓河畔羅斯托夫市的軍事總部,控制該市的所有軍事基地,隨後揮兵往莫斯科挺進。然而隊伍行駛24小時後,終於在白俄羅斯的協調下,於距離莫斯克200公里遠處撤兵,結束這場一觸即發的衝突。

普里格津說,這是一場正義的遊行,瓦格納只是想要表達自身的理念,並非為了反抗,而部隊全程也表現地毫無攻擊性,但是俄軍卻仍然投擲炸彈攻擊他們,因此瓦格納逼不得已,只能動手擊落俄國軍機,作為反擊。

烏克蘭當局聲稱,在這場瓦格納短暫的叛變中,俄羅斯有6架直升機與1架軍機墜毀,其中直升機分別為2架攻擊直升機、3架電戰直升機以及1架運輸直升機。此外,有數十段影片都證實,一架在機身寫有俄羅斯空軍字樣的伊留申-22m墜毀。伊留申-22m也被稱為「空中指揮所」,它能在戰鬥中指揮部隊,並成為遠離前線的主要指揮中心與地面部隊間的聯絡管道。

對此,阿爾克斯尼斯則提出略為不同的看法,他認為,被擊落的應該是5架俄羅斯直升機與1架伊留申-22m。伊留申-22m的乘載人數可能高達15至20人,由於它是空中指揮所,因此機上當時可能載有高級將領。而另外5架直升機的死亡人數可能高達19人,也就是說,俄軍在瓦格納短短1天的叛變行動中的犧牲人數,比烏克蘭反攻還要多。

Footage from the Crash Site of the Il-22 “Airborne Command and Communication Aircraft” of the Russian Air Force which was reportedly Shot Down by Wagner PMC Forces utilizing a Pantsir-1 Air Defense System in the Voronezh Region yesterday; All 10 Crewmembers onboard the Aircraft… pic.twitter.com/ZE5E3GZrAZ