「窗外有藍天」英國男星證實喪命　失蹤逾5個月被登山者發現遺骸





▲朱利安山德斯被證實死亡。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社洛杉磯27日綜合外電報導

英國演員朱利安山德斯（Julian Sands）今年1月在美國加州登山後失蹤，加州警方今天說，已證實上週末在洛杉磯附近山區發現的人類遺骸就是65歲的朱利安山德斯。

法新社報導，朱利安山德斯1985年因演出電影「窗外有藍天」（A Room with a View）一舉成名，他今年1月前往攀登3000公尺高的聖安東尼奧山（Mount San Antonio）後下落不明；當地人又稱這座山為鮑爾迪山（Mount Baldy）。

有登山客本月24日上午發現人類遺骸並通報當局，當局前往現場，將遺體運到當地驗屍官辦公室。

聖伯納地諾（San Bernardino）警局在聲明中表示：「已針對2023年6月24日在鮑爾迪山發現的遺體完成身分辨識程序，證實是65歲、住在北好萊塢（North Hollywood）的朱利安山德斯…死因仍在調查中，正待進一步檢驗結果。」

朱利安山德斯是經驗豐富的登山客，他曾說，「在光輝寒冷的清晨接近山頂」，是他最快樂的時刻。

朱利安山德斯失聯時所在位置是加州聖蓋博山（San Gabriel Mountains）的最高峰，也是洛杉磯居民喜愛的去處。

聖伯納地諾郡警長先前說，這個地區愈來愈危險，2017年至2022年已有8人喪命。

加州去年12月和今年1月連續遭受劇烈風暴侵襲，聖安東尼奧山等山區都下過大雪。

朱利安山德斯的兄弟尼克（Nick）在搜尋兩週後說，他已接受朱利安可能無法生還的結果。

英國媒體報導，在當局證實朱利安山德斯喪命之前，尼克曾說：「目前尚未宣告他失蹤，也未假定他死亡，但我心裡知道他已經走了。」