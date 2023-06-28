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第一次看見天空！黑猩猩困籠中逾20年　驚喜神情曝

記者張靖榕／綜合外電報導

一隻被關在籠子超過20年的黑猩猩，日前終於在佛羅里達州的收容所第一次看見天空長什麼樣子，牠驚喜的神情令許多人揪心、欣慰。

綜合外電報導，這隻29歲的黑猩猩名叫香草（Vanilla），牠2歲以前都被關在紐約一間實驗室，進行臭名昭著的「靈長類動物實驗性藥物與手術」實驗，期間一直住在5平方英尺的籠子裡。直到牠2歲時，實驗室關閉，牠被輾轉送至加州的收容所，但籠子只是變得更大，牠也從未看過外面的世界。

▲黑猩猩香草第一次看見天空。（圖／翻攝推特「@CarlosP95095856」）

▲黑猩猩「香草」第一次看見天空。（圖／翻攝推特「@CarlosP95095856」）

收容所在2019年倒閉，地點也受到肆虐範圍擴大的野火威脅，因此2022年，收容所安排將香草再次送回東岸，不過這次收容牠的是佛州一間友善對待黑猩猩的收容所─「拯救猩猩」（Save the Chimps）。

香草在收容所裡第一次踏出籠子一般大的空間外，牠第一次看見了天空，驚喜的神情和彷彿發出「哇」的嘴型，令現場的人都為之動容。牠在籠外受到主導群體的雄性黑猩猩杜懷特（Dwight）歡迎，杜懷特上前給了牠一個擁抱。

在加州度過的20年歲月裡，香草和一群黑猩猩住在用鐵鍊鍊起的籠子中，腳下沒有青草，抬頭沒有天空，所望之處都是人造物。如今牠在佛州的收容所和另外226隻猩猩生活，牠們再也不用被奴役、遠離娛樂產業以及寵物交易市場和動物園，這裡有許多猩猩和牠一樣，以前都過著與世隔絕的生活，從未和其他猩猩互動過。

「香草融入得很好」，收容所的靈長類動物學家哈羅蘭博士（Dr. Andrew Halloran）表示，「她（香草）沒有在和其他猩猩一起探索環境時，常常可以看到她在一個平台上觀察她所在的新世界。」

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